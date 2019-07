L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 5 al 12 luglio

ARIETE: Si prospetta una settimana rovente e non soltanto per il caldo che offusca la mente ma anche per le mille cosette da sbrigare e che non potete rimandare. Se siete già in panciolle invece ve la spasserete a parte qualche minuto inghippo alimentato dalla quadratura di Saturno preposta a rendervi spossati e sfibrati. Siate cauti sulla strada, non peccate in distrazione e guardatevi dagli scalmanati onde scagionare inconvenienti. Movimento di quattrini e scartoffie.

TORO: Più tenaci e testoni che mai vorrete andare in fondo ad una faccenda scarsamente convincente adoperandovi al massimo al fine di raggiungere un obiettivo o risanare un settore reputato oscillante e grazie anche ad appoggi stellari la spunterete! Se l’afa attanaglia concedetevi dei break distensivi in luoghi frescolini magari ai monti o in zone collinari. Tra giovedì e lunedì vi giungerà un comunicato strampalato oppure dovrete rivedere una questione materiale.

GEMELLI: Certo che con il calduccio che imperversa concluderete poco o niente giungendo a sera con la testa in confusione andando facilmente nel pallone… Comunque sia nel complesso le cosine sembrano iniziare a girare pur dovendo fare i conti con Giove opposto incline a minare lievemente i rapporti interpersonali o gli affari… Tratterete infatti con dei brocchi così brocchi da non comprendere dove sia finito il seme della normalità… Trepidazioni per una risposta.

CANCRO: Si trova a casa propria la Luna che, facendosi nuova il 2 luglio nella vostra costellazione, vi omaggerà con sorpresine, incontri casuali, un incremento di sensibilità, intuito e tante opportunità da cogliere al volo! I mesi fin qui son stati faticosi ma adesso è giunta l’ora di cambiare aria e staccare lo spinotto altrimenti andate in tilt piantando su, per delle sciocchezze, un quarantotto… Spronate un congiunto a proseguire in un intento e in amore niente bronci o polemiche!

LEONE: Con la criniera moscia tirerete avanti alla bell’e meglio e a turbare la quiete subentreranno degli ostacoli da sormontare, una fiacca prominente, degli alterchi con qualcuno che non capisce un accidenti, un rospetto da ingollare oppure una delusione ardua da smaltire. Tra le pareti domestiche o in ambito professionale sbufferete ad oltranza causa esseri pesanti e petulanti. I più anzianotti evitino di uscire nelle ore di punta e diano una controllatina alla pressione.

VERGINE: Sarebbe forse meglio mollare il tiro e pensare in positivo soprattutto se congiunture, soggetti o attività, hanno sottratto energia e vitalità… Se ancora al rusco portate pazienza in quanto presto arriveranno le ambite ferie e con esse la voglia di ritornare ragazzini mentre tra coppie si insinueranno strani tarli o si accenderà la miccia di discussioni da placare sul nascere onde evitare sterili incomprensioni. Fattibili pure delle novelle da figlioli, parentado o conoscenti.

BILANCIA: Bello questo primo quarto di Luna che, formandosi il giorno 9 nel vostro segno zodiacale, permette di rimuovere situazioni stagnanti, dare un input alla quotidianità, migliorare, nel caso un acciacco importunasse, lo stato di salute, farvi rispettare da chi di voi si vuol approfittare, chiarire malintesi ed aggiustare vecchi sospesi… Una serata in compagnia risolleverà il morale a patto di non esagerare col bere e col mangiare! Simpatie nascenti per single e adolescenti.

SCORPIONE: Fidatevi di stelle consenzienti e tendenti a darvi una manina nel prendere eventuali decisioni, guardare ad una stagione accaldante ma promettente, variare ciò che fa penare, ottenere ciò che chiedevate o in cui speravate, mandare in pensione il pessimismo e vivere più pacificamente. Un neo potrebbe provenire da quattrini, bellimbusti o acciacchi vaganti. Una tipa vi sorprenderà e un uomo borbotterà esasperandovi… Bene invece per i vacanzieri e i mattacchioni.

SAGITTARIO: Non avete ancora compreso se Giove, il vostro astro protettore, si sia eclissato o cosa aspetti a propinarvi quella beatitudine che, ad inizio anno, aveva preannunciato… Difatti finora non è che le cose siano girate un granché ma confidate in quella sua clemenza non tardante ad arrivare per mezzo di improvvisate, uscite compensate da entrate, divertimenti a gogò, viaggetti o diletti. In simultanea dei buffi accadimenti faranno riflettere. Amicizie da consolidare.

CAPRICORNO: Tra lune dritte e storte, cali di tono e aumento di crucci, le giornate voleranno celermente al punto di arrivare a domenica col cervello mezzo fuso… A far girare le animelle ci si metteranno pure dei contrattempi, rotture di scatole e di aggeggi malfunzionanti, dei bisticci casalinghi e un personaggio da cui guardarvi minuziosamente. Vi verrà esposto un immeritato rimprovero, vi incavolerete con un saccente o rimarrete maluccio dinanzi ad un fatto inatteso. Imprevisti per chi viaggia.

ACQUARIO: Tuffatevi in un mare di emozioni, date una spintarella al taccagno destino facendovi avanti nell’irto cammino, non impuntatevi su chi non si addice alla vostra personalità e assaporate il gusto di un’estate da vivere nella sua interezza alla faccia dei meschini o dei birichini! Il sestile di Giove protegge gli audaci: ragion per cui niente remore o timori nel lanciare proposte, denudare le Dea sudata e bendata, imbastire storie. Sabato festaiolo o movimentato.

PESCI: Forza e coraggio tirate ancora per un pochino il carrettino poi, astri e lavoro permettendo, piantate baracca, burattini, pensieri, e partite verso le mete preferite. Se ciò, per varie motivazioni non fosse possibile, accontentativi dai qualche oretta insieme alla compagnia prediletta. Fastidi o rogne da donne, quattrini, versamenti, incartamenti o biechi elementi. I pessimisti cronici andranno spesso in crisi mentre i pesciolini vivaci e audaci combineranno cosine carine.

Le stelle, in estate, son più magiche, incantate e disposte a regalare notti fatate!



Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it