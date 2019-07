Ventimiglia: al via domani la rassegna 'Hanbury che Spettacolo' ai prestigiosi giardini botanici

Come ogni anno i Giardini Botanici Hanbury presentano una rassegna di eventi che avranno luogo nelle serate estive.

Quest’anno, per la prima volta, vengono proposte tre serate di cinema all’aperto in collaborazione con l’Associazione “Oltre il Cristallo” di Dolceacqua, accompagnate da un brindisi di benvenuto e da un piccolo evento in tema con l’argomento trattato.

Continua la felice collaborazione con l’Associazione Culturale “Liber Theatrum” di Ventimiglia che proporrà serate di teatro itinerante, concerti e, in collaborazione con l’Associazione “El Gato Tanguero”, una serata sotto le stelle dedicata al tango argentino.

Il primo incontro è previsto per domani con lo spettacolo teatrale itinerante “A cuore aperto” alle 21.30.