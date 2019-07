Sanremo: ultimo giorno domani per visitare la mostra personale di Deborah Ciolli alla Galleria d’Arte ‘La Mongolfiera’

Termina domani la possibilità di visitare presso la galleria d’arte ‘La Mongolfiera’ la mostra personale di Deborah Ciolli ‘Storie di donne tra terra e mare’ che ha riscontrato una notevole affluenza di pubblico.

Nella mostra l’artista toscana, che vanta numerose esposizioni presso sedi museali e installazioni di ‘Land Art’ in Italia, dedica la sua attenzione all’universo femminile: le sue flautiste, le pandore, le donne guerriere traggono spunto dalla mitologia, dalla letteratura, dall’attualità e rendono l’atmosfera bucolica, degna di Pan e per citare le parole di Michele Pierleoni del ‘Fanciullino di pascoliana memoria’. Solo alcune delle opere di Deborah Ciolli resteranno in esposizione e in vendita presso la galleria d’arte La Mongolfiera dopo la chiusura della mostra insieme ad altre sculture dell’artista fiorentina.

La galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50 a Sanremo, è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.45 alle 19.45, tranne il lunedì mattina e i festivi. Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it www.gallerialamongolfiera.it.