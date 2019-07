Sanremo: Rock in the Casbah compie 20 anni, domani la presentazione del libro dedicato al festival rock più longevo del ponente

Domani alle 18.30 nell’ex Oratorio di Santa Brigida nella Pigna di Sanremo la presentazione del libro “Un sogno lungo vent’anni”, dedicato al festival rock più longevo del ponente ligure: Rock in the Casbah Sanremo, organizzato dall’Associazione “fare Musica”, che nel 2019 compie 20 anni.

Il volume è stato curato da Larry Camarda, anima del festival, e contiene foto, articoli, aneddoti, testimonianze di chi ha vissuto dal di dentro questo amato evento che si tiene ogni estate nell’anfiteatro di San Costanzo, nel centro storico di Sanremo. Il libro è edito da Atene Edizioni e verrà introdotto dal relatore Massimo Milone.

Interverranno membri delle associazioni “Fare Musica” e “Pigna Mon Amour”, organizzatori dell’evento che si aggiunge alle tante iniziative atte a far vivere la Pigna di Sanremo.

A seguire, dj set by Wir Um.