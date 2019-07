Sanremo: il Bay Club si conferma il locale dell'estate con un restyling completo e un nuovo progetto esclusivo

L'estate 2019 sta entrando nel vivo per accogliere un turismo che, negli anni, ha saputo modificarsi richiedendo di conseguenza un adeguamento delle strutture ricettive e di divertimento.

Il Bay Club, da sempre locale di riferimento per le serate sanremesi, ha risposto positivamente a tali cambiamenti, partendo da un grande restyling, volto a rinnovare alcune aree del locale, per suggerire un modo differente di trascorrere la serata.

I cambiamenti, per quanto necessari, hanno bisogno del loro tempo per essere affinati e, come nel caso del Bay, per una riuscita ottimale prevedono anche un cambio di rotta a a livello commerciale. Lorenzo Valterza, Direttore Marketing del Bay Club, ha un'esperienza decennale nell’ambito del clubbing, avendo lavorato nei principali locali a livello nazionale: Alessandria, Garlasco, Milano, Amalfi, Milano Marittima, Asti, Biella, Savona, Riccione, Novara, Treviso, Terni, Napoli, Cuneo, Bergamo, Marina di Pietrasanta e Sanremo.

A lui abbiamo chiesto quali saranno le principali novità per l'estate 2019.

Qual è l'obiettivo su cui punta il Bay quest'anno?

“Un percorso aggregativo anziché esclusivo: l'idea che abbiamo deciso di intraprendere ha già abbracciato più di 100 attività tra cui negozi, ristoranti, bar, hotel, palestre e molto altro ancora. Il Bay, è risaputo, rappresenta l’unico locale da ballo di riferimento per il target over 25 nel cuore di Sanremo. Considerando questo aspetto abbiamo l’obiettivo diventa quello di 'tessere' una rete commerciale capace di portare la popolazione locale e i turisti verso i nostri eventi”.

Chi saranno i principali protagonisti di questa iniziativa?

“Sono ovviamente le attività commerciali della città e dintorni: abbiamo scelto di offrire a ognuna di esse delle importanti agevolazioni sui nostri servizi, da offrire alla loro clientela. Attraverso un procedimento a-tu-per-tu con i propri clienti, le attività hanno modo di ottenere un duplice vantaggio: fidelizzare le persone attraverso il vantaggio che potranno offrire grazie al nostro Club e contribuire a un più ampio disegno di promozione del territorio, poiché, nel caso dei turisti, viene proposta un ulteriore esperienza da vivere in città, in questo caso legata al divertimento serale”.

Avete proposto offerte differenziate a secondo delle attività?

“I circoli o le società sportive, caratterizzate da una maggiore conoscenza dei propri soci o iscritti, legate più che altro ai 'local' hanno ricevuto una proposta ancora più specifica: organizzare un evento presso la nostra struttura a titolo gratuito. Sia esso legato a un un evento interno della struttura (tornei, gare, premiazioni, ecc.) oppure un semplice svago per i membri coinvolti. Il connubio tra questa tipologia di partnership va infine a favorire le attività di sponsorship, poiché la vasta tipologia di pubblico interessato dal Bay (turisti e local grazie alla rete commerciale, giovani e adulti a causa della tipologia di serate) offre al potenziale sponsor maggiori risultati di trarre profitto dal suo investimento.

Da dove nasce questo progetto commerciale, sicuramente innovativo per Sanremo?

“Dalle esperienze passate in altre località, attraverso le quali, andando avanti degli anni, è emersa l’importanza di credere in primis nella città. Il divertimento non è un fenomeno privato, è un patrimonio di tutti, tutti ne hanno bisogno, pertanto la cosa più importante è estendere la propria offerta in modo diversificato.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del Bay QUI