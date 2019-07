“Sanremo Giovani” ridotto a una serata, Area Sanremo in ritardo e “Sanremo Young” in dubbio. A che punto sono i rapporti tra Comune e Rai?

Sono stati anni di grandi successi per i prodotti Rai legati a Sanremo. Ascolti al top per il Festival e un fiorire di format legati alla kermesse: da “Sanremo Giovani” a “Sanremo Young” passando per la conferma di una “Area Sanremo” che ha superato i 1.200 iscritti. Ma cosa c’è all’orizzonte? I rumors sui media nazionali circa il palinsesto Rai 2019/2020 non lasciano ben sperare.

Sanremo Giovani. Il format ideato dal direttore artistico Claudio Baglioni l’anno scorso ha goduto di due puntate in prima serata su Rai1 con la conduzione di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. L’edizione 2019 è stata già programmata per mercoledì 17 dicembre ma, salvo clamorosi ribaltoni, sembra che non andrà oltre la serata singola, ritornando ai tempi di “Sarà Sanremo” in diretta da Villa Ormond. Con la riduzione di una serata i giovani torneranno al Festival? O si confermerà la scelta di far gareggiare il giovane vincitore con i ‘Big’? In fondo a Mahmood la cosa ha portato fortuna…

Area Sanremo. L’unico concorso che porta giovani cantanti al Festival di Sanremo è stato fiore all’occhiello della proposta musicale sanremese. Nel giro di pochi anni, grazie anche al lavoro della Fondazione Orchestra Sinfonica e del Comune, Area Sanremo è passata da circa 300 a oltre 1.200 iscritti da tutta Italia, con un ritorno importante anche sul piano turistico. Ora, però, è difficile non notare un certo ritardo. Di solito le selezioni e il tour di Area Sanremo per l’Italia iniziavano proprio in estate ma, per il momento, non ci sono tracce. Che ne sarà del concorso? Lo rivedremo in autunno con la stessa formula?

Sanremo Young. Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2019/2020, ma su molti blog del settore si parla di un’esclusione di Antonella Clerici. Uno dei volti simbolo della tv di Stato potrebbe restare ‘in panchina’ per qualche tempo in attesa di nuovi programmi da affidarle. Proprio a lei era legata l’immagine e l’intero format di “Sanremo Young”. Cinque serate post-Festival per talenti giovani e giovanissimi della canzone e super ospiti all’Ariston da tutto il mondo portando il nome di Sanremo nuovamente in vista dopo la settimana festivaliera. L’assenza di Antonella Clerici pregiudicherà l’esistenza stessa di Sanremo Young? O il programma sarà affidato a un altro conduttore?

Dopo anni di idillio, grandi soddisfazioni reciproche, ottime relazioni politiche e istituzionali, a che punto sono oggi i rapporti tra Comune e Rai? Tra gli incarichi del rieletto sindaco Alberto Biancheri ci sono anche i rapporti con i vertici Rai, questa volta supportato da Alessandro Sindoni in veste di assessore al Turismo ma anche di avvocato. A quando i futuri incontri? È possibile che il cambio di Governo abbia in qualche modo allontanato Palazzo Bellevue? Le prime risposte potrebbero arrivare dal prossimo viaggio a Roma.