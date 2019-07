Sanremo: conto alla rovescia per Bravo Jazz 2019, martedì 23 l'anteprima in piazza San Siro

Tutto pronto per l'edizione 2019 di Bravo Jazz, la rassegna 'figlia' di Rock in the Casbah e che ogni anno porta la grande musica di qualità nel cuore del centro storico. L'evento, curato quest'anno dall'associazione “Fare Musica” e dalla cooperativa “Dem'Art”, prevede un prologo in piazza San Siro.

Ecco il programma completo:



Martedì 23 luglio 2019 Piazza San Siro



opening: ANDY LIOS



ELEPHANT CLAPS

Mila Trani:soprano

Serena Ferrara: mezzo soprano

Naima Faraò: contralto

Gianmarco Trevisan: tenore

Paolo Raia: basso

Andrè Michel Arraiz Rivas: beat box