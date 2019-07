Salvador Dalì: dal 6 luglio inaugura la mostra-evento dedicata al Maestro del Surrealismo (FOTO)

E' un buon periodo, perché quello che dipingo oggi è quanto di più profondo, di più duraturo io abbia mai fatto. Sono opere essenziali” è una delle frasi di Salvador Dalì che aprono la mostra-evento dell'estate di Montecarlo dedicato ad uno fra i più grandi artisti del surrealismo e dell'arre moderna.

Dal 6 luglio al 19 settembre l'Espace Ravel del Grimaldi Forum Monaco ospita “Dalì, une histoire de la peinture” ovvero Dalí, una storia di pittura: molto più di una esposizione, un viaggio nella vita, le immagini, le parole e le opere di un genio dell'arte, che con il suo stile anticonformista e spesso provocatorio ha saputo influenzare moda, fotografia, pubblicità e cinema.

La curatela della mostra è affidata a Montse Aguer, direttore dei Musei Dalí, supportata da Fundacion Gala-Salvador Dalí, presente oggi assiema a Sylvie Biancheri, General Manager del Grimaldi Forum, per una visita in anteprima dedicata alla stampa.

La vita e le opere di Dalì vengono esposte nel Principato di Monaco in occasione del trentesimo anniversario della morte dell'artista: attraverso la presentazione di alcune delle centinaia di realizzazoni (dipinti, disegni e fotografie) esposte, gli spettatori potranno scoprire le varie fasi del processo creativo.

Il pubblico sarà grado di scoprire le varie fasi della sua creazione e di riconoscere l'impronta dei diversi pittori a cui rende omaggio: proprio a loro sono dedicate alcune sale della mostra:Picasso, Leonardo Veermer, Raffaello, Velazquez. Proprio da quest'ultimo, oltre che ispirazione artistica trasse quella del suo look inconfondibile: i vistosi baffi di Dalì sono infatti ispirati a quelli del grande maestro del Seicento.

All'interno dell'area espositiva sono presenti alcuni scritti del maestro, i suoi appunti originali, documenti inediti e il suo schema sui “50 segreti magici per dipingere”: un trattato che Dalì scrisse per dimostrare come i pittori moderni abbiano perso completamente la maestria dei pittori classici e dimostrino di essere incapaci dal punto di vista tecnico.

Che lo si ami per la sua arte spontanea o che non piaccia per l'eccessiva personalità pubblica, Dalì rimane un' icona e come lui stesso affermava: “La differenza tra me e i surrealisti è che Io sono Surrealista”.

La mostra è aperta dal 6 luglio all'8 settembre 2019 presso l'Espace Ravel del Grimaldi Forum Monaco 10, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

Orari: dalle 10 alle 20 (giovedì sino alle 22)

Site Internet : www.grimaldiforum.com