Ospedaletti: questa sera al via la rassegna di teatro bambini 'Un Teatro sotto le Stelle'

Questa sera comincia a Ospedaletti la rassegna di teatro bambini 'Un Teatro sotto le Stelle'. La Rassegna del Comune di Ospedaletti dedicata a tutta la famiglia è giunta alla sua terza edizione con l’organizzazione del Teatro dei Mille Colori.

Prende il via in Piazza 4 novembre a partire dalle 21,15 con ingresso gratuito con lo spettacolo “Tutti all’Arrembaggio…Pirati” condotto e rappresentato da Salvatore Stella. Un vascello Pirata aggirandosi per la costa ha deciso di attraccare nella meravigliosa baia di Ospedaletti per portare allegria e divertimento dove on mancheranno spunti di riflessione e poesia.

Oltre a stasera ci saranno altri due appuntamenti: il giorno 26 luglio con il bravo Matteo Curatella che presenterà lo spettacolo “Viaggio nella Fantastica” e il giorno 2 agosto con la straordinaria artista Lara Ochner da Torino che presenterà lo spettacolo poetico “Lucilla..vola e brilla”.