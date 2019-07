Ospedaletti: ecco il calendario delle manifestazioni estive, appuntamenti per tutti i gusti

E' stato varato ad Ospedaletti il calendario manifestazioni estive 2019, in grado di soddisfare i gusti di tutti: feste di piazza, sagre e mercatini, teatro per bambini, incontri culturali, concerti classici, bandistici e di lirica, teatro e cabaret, mostre di pittura e scultura, jazz e musica d'autore per un’estate davvero frizzante.

Le piazze del centro paese saranno le protagoniste delle serate di cinema, degli spettacoli per bambini, di numerosi concerti, del teatro itinerante, degli aperitivi di benvenuto, di una intera giornata dedicata agli sport cittadini, di uno spettacolo di cabaret con il famoso comico genovese Maurizio Lastrico e soprattutto della 50a edizione della “Sagra du Pignurin, pan e vin”. E ancora mercatini dell’antiquariato, visite guidate del borgo, teatro di strada, raduni di moto e macchine e tantissime occasioni di divertimento per tutte le età.

L’Auditorium anche quest’estate racchiuderà spettacoli all’insegna della qualità: 2 serate jazz, di cui una in collaborazione con il “Perinaldo Festival” con Danilo Rea al pianoforte e le suggestive fotografie di Pino Ninfa ed un’altra in ricordo del grande pianista Petrucciani , una serata di lirica che vede il ritorno nella sua Ospedaletti del soprano Elisa Balbo, un concerto per ricordare Dodo Goya uno dei più grandi contrabbassisti jazz nonché affezionato amico della nostra cittadina. E poi teatro dialettale e d’autore, concerti di affermati cantautori italiani, già premiati dal Club Tenco ed in altre rassegne quali Giulio Wilson e Giuseppe Anastasi. Anche la danza sarà protagonista sia a luglio che ad agosto con Lumi Eventi di Milano.

Due concerti in piazzetta Sant’Erasmo con due formazioni particolari, la prima con l’ospedalettese Pier Luigi Maestri e Cristina Orvieto e l’altra con un trio d’eccellenza dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo capitanata dal maestro Vitaliano Gallo. Da non perdere, infine Fulvio Rombo che all’auditorium presenterà il suo ultimo libro in chiave teatrale e musicale e gli 'aperibook', incontri con autori presso bar e stabilimento balneari, nell’ambito del progetto “Città che legge” a cui il Comune di Ospedaletti ha aderito nel 2018. L’estate ospedalettese si chiuderà con la classica festa delle Porrine il giorno 8 settembre.

Per gli appassionati del buon mangiare, domani dalle 20, in Piazzetta della fontana l’aperitivo di benvenuto, con cui l’Associazione U Descu spiaretè accoglierà cittadini e turisti che hanno scelto Ospedaletti come meta delle proprie vacanze. Domenica alle 19, alla Piccola sarà inaugurata la mostra di pittura e scultura dell’artista ospedalettese Mauro Calvini dal nome “Di terra e di capre”. La mostra sarà visitabile fino al 16 luglio tutte le sere dalle 19 alle 22. Sempre domenica alle 21,15 con ritrovo presso il portico del Comune, visita gratuita guidata al borgo e ai suoi giardini. Mercoledì alle 21,30, all’Auditorium Comunale la Compagnia “Nasciui pè rie” di Ospedaletti presenterà la sua nuova rappresentazione teatrale dialettale dal titolo “U fiu de….”. Ingresso libero.