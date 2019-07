La storia del Festival in mostra al Casinò, inaugurata l'esposizione “Perché Sanremo è Sanremo” (Foto e Video)

La storia del Festival di Sanremo in mostra al Casinò, dove tutto è iniziato nel 1951. Strumenti, abiti, dischi, locandine e calchi delle mani, tutto a disposizione degli amanti del Festival e non solo. C'è anche l'abito indossato sul palco dell'Ariston da Michelle Hunziker.

La mostra curata da Marco Canova per il Museo del Festival e allestita dall'espero di arti visive Giancarlo Manco è stata inaugurata questa mattina alla presenza dell'assessore al Turismo Alessandro Sindoni. L'esposizione è gratuita e aperta a tutti. Sarà visitabile fino all'11 ottobre.

Intanto torna d'attualità a Sanremo la questione sede per il Museo del Festival, un'importante occasione di promozione in tutta Italia e non solo. A margine dell'inaugurazione è stato lo stesso assessore e vice sindaco Sindoni a garantire che la ricerca di una sede per il Museo sarà argomento di discussione in amministrazione oltre che un obiettivo concerto per la città.