Il personal trainer David pubblica il suo primo libro “Business fit lifestyle” e ottiene un'intervista sul famoso magazine italiano “Millionaire”

Personal Trainer di Sanremo molto conosciuto nell'ambiente e con all'attivo numerosi lavori pubblicitari internazionali , pubblica il suo primo libro dal titolo “Business Fit Lifestyle” opera che racchiude segreti, tecniche e suggerimenti motivazionali per l'uomo in carriera che ha difficoltà a coniugare un'attività imprenditoriale e professionale di successo con uno stile di vita fitness .



David grazie a questa iniziativa ottiene l'importante vetrina del più famoso magazine italiano di imprenditoria e business “Millionaire” che gli dedica, nel nuovo numero in uscita di luglio/agosto, un'intervista nella quale vengono spiegati in anteprima motivi e contenuti della sua opera .



“Business Fit Lifestyle” verrà pubblicato dalla Edizioni Zem, sarà disponibile nelle migliori librerie e in versione e-book sul portale della casa editrice e sul sito internet www.davidfitnesstraining.com.

Per maggiori informazioni e per acquistare l'opera contattare David alla mail info@davidfitnesstraining.com o tramite i canali social Facebook : David Fintess & Training o Instagram: davidfitnessandtraining