PC Portatile con Windows o MacBook di Apple, quale scegliere? Utilizzi, Vantaggi e Svantaggi

L'eterna diatriba informatica: PC o Mac. Una serie di video su youtube, una volta, divennero popolari proprio perchè riassumevano in sintesi (ironica) le differenze fra queste piattaforme e, al contempo, rappresentavano una mossa commerciale da parte di Apple estremamente geniale.

Con il tempo quei video, così come le differenze contenute come argomentazioni, sono andate affievolendosi e oggi, nel 2019, possiamo affermare che ormai scegliere fra un PC o un Mac come consiglia il portale di comparazione www.pcportatili.it inizia a diventare un discorso prettamente di contesti in cui vanno usati.



Le differenze ancora attuali

Prima di lanciarci in piani strategici su quale dei due prendere e vedere in quali occasioni è meglio uno piuttosto che un altro, è bene fare un appunto su cosa rimane diverso fra un PC e un Mac.

Negli anni la Apple è stata caratterizzata da un approccio alla "user-experience" il più completo possibile. Usando un Mac raramente si hanno blocchi di sistema, problemi gravi, errori... questo perché il Mac è studiato alla base con il principio del rendere la manutenzione e gestione del sistema da parte dell'utente il più lineare possibile e meno complicata possibile.

In ambiente Mac tutto è ritagliato su misura, interfacciato fra loro (tutti i dispositivi Apple si riconoscono fra loro e hanno interazioni specifiche) e capace di ridurre al minimo lo stress dell'utilizzo. Inoltre, i vari dispositivi - escludendo tablet e smartphone - targati dall'azienda di Cupertino sono solitamente rinomati non solo per la propria estetica, ma spesso per la qualità dei loro pezzi, garantendo un investimento a lungo termine dunque.

Dalla parte del PC, però, abbiamo Windows e la possibilità di rendere il proprio computer, davvero "personal". A differenza di un Mac, un pc portatile ASUS con Windows può vivere come una chimera, i cui pezzi assemblati possono cambiare di volta in volta per essere aggiornati alle necessità del tempo o delle richieste: CPU, schede video, memorie... la possibilità di poter personalizzare la propria macchina è una qualità irresistibile, anche per un puro e semplice discorso d'investimento: riuscire a rimandare l'essere "obsoleto" di un qualcosa, è solitamente un punto a favore. La possibilità di Windows, inoltre, di essere una piattaforma più "aperta" di Mac, lo rende sì più complicato da gestire, ma anche più flessibile alle esigenze di ognuno. Il Mac in questo arranca, proprio perchè favorendo questo "streamlining" della semplicità d'utilizzo, si sacrifica la personalizzazione, l'elasticità della struttura e dei programmi usati.



Su cosa basare la scelta quindi?

La domanda originaria quindi rimane una valutazione di vantaggi e svantaggi, condita da alcune informazioni molto importanti: la macchina dovrà essere usata in un ambiente di lavoro specifico dove ci sono tutti Mac o, diversamente, ci sono tutti PC? Prendetelo in considerazione. Non siete in condizione di poter correre al centro assistenza per qualsiasi problema hardware, ma volete pensarci voi? Prendetelo molto bene in considerazione, perché solo con un sistema personalizzabile questo sarà possibile senza troppi ostacoli. Vi servono applicazioni specifiche, assenti in una delle due piattaforme? Questa potrebbe essere la chiave di volta della scelta, allora. Capire se potete rinunciare o meno a qualcosa presente su una delle due piattaforme.

Un'ultima domanda relativamente importante è anche rappresentata da: la macchina sarà da usare insieme altri dispositivi come tablet o smartphone, e se sì, di quale azienda?

Se ancora state aspettando la parte in cui si dice "ma questo modello è meglio di quest'altro per questo motivo"... non sarà possibile trovarlo. I modelli in commercio operanti Windows sono ormai di tutti i tipi sia in termini di qualità hardware, che di estetica, ottimo come lo Huawei Matebook D ad esempio. Nonostante i modelli del Mac possano vantare un design unico e con un certo occhio al design d'interni, la concorrenza è ormai spietata e prende anche questo in considerazione.



In conclusione

Non lasciatevi spaventare dalla mole di differenze che possono esistere fra i due sistemi e valutate quale possa essere l'investimento più ragionato. Ormai non basta più definire la scelta in base alle proprie esigenze di settore lavorativo, come un tempo, ma la scelta ricade su fattori per certi versi secondari ma, in ultimo, più importanti.