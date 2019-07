L’Italia non riesce a superare il turno del Gruppo A all’Europeo Under 21

La Spagna conquista l’Europeo Under 21 per la quinta volta, dopo aver battuto la Germania in finale. La prestazione degli iberici è stata davvero eccezionale, con la squadra in continua crescita durante tutta la competizione, culminata poi con la vittoria del trofeo. La partita disputata a Udine ha visto le stesse squadre che si erano scontrate in finale nel 2017 e che insieme hanno vinto cinque degli ultimi sei campionati europei Under 21.

La Spagna era stata sorteggiata nel Gruppo A, insieme a Belgio, Polonia e ovviamente Italia. Gli azzurri si erano presentati al torneo con grandi aspettative ed erano tra le formazioni favorite, con forti speranze di passare il turno davanti alla Spagna. Anche la Polonia sembrava avere grandi possibilità di rivelarsi una pericolosa minaccia per le avversarie del gruppo.

L'Italia aveva fatto bene prima del torneo, con vari giocatori provenienti dalla serie A e quindi dotati di molta esperienza.

Nonostante le buone prestazioni durante il torneo, l’Italia non è riuscita a superare la fase a gironi e si è classificata seconda nel Gruppo A dietro alla Spagna. È stato un verdetto frustrante sia per l’Italia che per la Polonia, in quanto entrambe hanno conquistato gli stessi punti degli iberici, ma sono state eliminate a causa della differenza reti. Gli azzurri sono finiti dietro alla Spagna per un solo punto di differenza in questa categoria.

L’Italia ha iniziato il suo campionato battendo in casa la Spagna con una netta vittoria per 3-1 e giocando una partita incredibile. Dopo 9 minuti, gli azzurri erano già in svantaggio per 1-0 in seguito a un gol di Ceballos. Chiesa è riuscito prima a pareggiare i conti per l’Italia, che è rientrata negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 1-1, poi a mettere a segno la seconda rete personale di destro da distanza ravvicinata. Nei minuti finali della gara, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore agli azzurri trasformato da Pellegrini, che ha dato così il via ai festeggiamenti in tutta la penisola.

L’Italia ha poi subito una cocente sconfitta contro la Polonia. La squadra ospite è stata ottima in difesa, ma gli azzurri hanno fatto davvero tanta fatica a creare occasioni pericolose, a differenza di quanto era invece successo nella prima partita. Questa sconfitta si è rivelata determinante ed è stata sostanzialmente la causa del mancato passaggio del turno della squadra azzurra.