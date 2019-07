Sanremo: sicurezza Urbana, controlli dei Carabinieri in centro, i militari allontanano 6 clochard

Attività di prevenzione e repressione dei reati attraverso un costante monitoraggio delle aree maggiormente sensibili ai fenomeni delittuosi per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che, come ogni anno, raggiungono la Città dei Fiori per trascorrere le vacanze estive.

Questi sono gli obiettivi perseguiti dal Comando Compagnia Carabinieri di Sanremo che ha disposto un programma di intensificazione dei servizi di pattuglia, iniziato nel mese di giugno con l’impiego della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze e proseguito, la scorsa settimana, con un servizio coordinato ad alto impatto conclusosi con deferimenti in stato di libertà di cittadini residenti e sanzioni amministrative per i gestori di alcuni locali notturni e di ristorazione del centro matuziano.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sanremo sotto la guida del Comandante, il Luogotenente Paolo Farchetti, hanno effettuato dei controlli di polizia alla stazione degli autobus di Piazza Colombo e l’adiacente piazza Medaglie d’Oro, provvedendo a sanzionare e contestualmente allontanare 6 clochard per aver mantenuto una condotta lesiva della vivibilità e del decoro della città, in applicazione alla normativa sulla sicurezza e decoro urbano.

Quattro di loro erano già stati sanzionati dagli stessi Carabinieri il 13 giugno u.s. e saranno valutati i presupposti per l’applicazione del Daspo Urbano.