Sanremo: diffida della Prefettura, il Sindaco Biancheri conferma "E' un atto dovuto e comunque il ritardo è dovuto a tempi tecnici"

Già ieri sera il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, aveva rassicurato sull’approvazione del rendiconto 2018 entro i termini previsti, dopo la diffida del Prefetto, a deliberarlo in Consiglio comunale, entro il 23 luglio.

Nella diffida, il rappresentante del Governo in provincia aveva evidenziato il rischio, nel caso in cui non venisse approvato, della nomina di un Commissario Prefettizio in sostituzione dell’Amministrazione, dando avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

Il primo cittadino aveva subito sottolinea che: “Martedì prossimo verrà approvato in Consiglio il Bilancio e poi approveremo entro il 23 luglio anche il rendiconto 2018 in una successiva assise che verrà convocata appositamente entro la data prevista. Nessun pericolo per l’Amministrazione, quindi, con le date che erano già state previste”.

Quest’oggi il Sindaco è tornato sulla vicenda, dopo aver eseguito una serie di verifiche: “La diffida del Prefetto è, innanzi tutto, un atto dovuto – ha detto Biancheri – e comunque il ritardo è dovuto ad una serie di tempi tecnici, legati anche alla conferma ufficiale dei Consiglieri comunali, arrivata in ritardo. Subito dopo sono stati depositati gli atti e la delibera non poteva assolutamente arrivare prima”.

Ad evidenziare la problematica, nel pomeriggio di ieri, è stato il gruppo consiliare della Lega, che aveva duramente attaccato l’Amministrazione.