Ceriana: donna getta rifiuti e feci di cane in strada, scatta l'ordinanza del comune. Pronte anche le sanzioni

Il Comune di Ceriana, viste le continue segnalazioni e lamentele da parte di diversi residenti, riguardanti il versamento sul suolo pubblico di liquami derivanti dalla pulizia del terrazzo, comprese anche feci di cane, da un’abitazione di via Roma, ha intimato alla proprietaria (G.M.) di evitare situazioni di questo genere.

Il suo comportamento, infatti, crea uno stato di notevole degrado, deturpando l'ambiente e procurando rischi per l'igiene pubblica. Per cercare di porre rimedio alla situazione e riportare la zona ad una condizione di decoro oltre che prevenire rischi per la salute, è stata emanato il divieto di versamento di liquami di qualsiasi tipo derivanti dal terrazzo, sulla strada pubblica sottostante. Nel caso in cui la donna non ottemperasse all’ordinanza, scatteranno le sanzioni da 25 a 500 euro.