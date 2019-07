Bordighera: gli 'autori' e le madri presenti alla pulizia degli scogli di Sant'Ampelio, sopralluogo del Sindaco (Foto e Video)

Erano presenti sulla rotonda di Sant'Ampelio fin dalle 7 di questa mattina gli 'autori' delle scritte e le loro madri, per seguire le operazioni di pulizia degli scogli di Sant’Ampelio a Bordighera (a cura della Docks Lanterna) dopo l’atto vandalico compiuto dai tre giovani russi, di 13, 14 e 15 anni.

Alle 7.40 c'è stato anche il sopralluogo anche del Sindaco, Vittorio Ingenito, che ieri ha incontrato i genitori dei giovani, che si sono impegnati a risarcire il danno provocato alla città delle palme. Hanno compreso la gravità del gesto, che il primo cittadino ha paragonato ad un atto vandalico nei confronti del Museo Hermitage di San Pietroburgo, e hanno porto le loro scuse a tutta la cittadinanza.

Tempestivo l’intervento per ripulire uno dei posti simbolo di Bordighera che, attraverso le operazioni di sabbiatura, dovrebbero veder cancellata la vernice rossa che tanto male ha fatto ai bordigotti, e non solo. Non è un intervento semplice e che andrà avanti sicuramente per tutta la giornata.