CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 5 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

- TOY STORY 4 – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di John Lasseter, Josh Cooley – Animazione/Avventura/Commedia - "Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

- ANNABELLE 3 – ore 17.15 – 19.15 – 21.15 – di Gary Dauberman - con Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife – Horror/Thriller - "I demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola ‘al sicuro’ dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ARRIVEDERCI PROFESSORE – ore 21.15 – di Wayne Roberts - con Johnny Depp, Zoey Deutch, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Farrah Aviva, Odessa Young – Commedia/Drammatico - "Quando Richard, professore universitario di mezz'età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino. Inaspettatamente l'avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NUREYEV - THE WHITE CROW – ore 21.15 – di Ralph Fiennes - con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksey Morozov – Biografico/Drammatico - "Nel 1961, l'astro nascente del balletto russo Rudolf Nureyev, sfuggì in maniera rocambolesca al rimpatrio e si consegnò alla polizia di Parigi…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA – ore 21.00 – di Pablo Trapero - con Martina Gusman, Bérénice Bejo, Edgar Ramirez, Joaquín Furriel, Graciela Borges – Drammatico/Thriller - "Dopo lunghi anni di assenza, e a seguito dell'ictus di suo padre, Eugenia ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella. Le tre donne sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare. Emergono rancori sopiti da tempo e gelosie, il tutto amplificato dall'inquietante somiglianza fisica tra le due sorelle, che scoprono di avere più cose in comune di quanto avessero mai pensato…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it