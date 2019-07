Sanremo: lo spettacolo 'Una strada per la solidarietà' al teatro del Casinò, il racconto dell'iniziativa

"30 Giugno 2019, "Una strada per la Solidarietà", dal Teatro del Casinò di Sanremo siamo arrivati fino in Colombia alla Fundacion Oasis de Amor y Paz di don Rito".



Inizia così il racconto dello spettacolo che si è svolto nei giorni scorsi al teatro dell'Opera della casa da gioco matuziana. Lo spettacolo voluto dalla maestra Raffaella Ferretti, titolare della scuola Progetto Arte in via Volta 87 a Sanremo, a favore della Fondazione è stato molto gradito dal pubblico presente in platea ed in galleria.



"Lungo la via abbiamo incrociato piccoli e grandi artisti che si sono esibiti in performance musicali e canore. Dai più piccoli Sebastian e Matteo 4 anni al più grande Lucio ed in mezzo tante persone di tutte le età. - proseguono nel racconto gli organizzatori - Don Rito ha avuto modo di raccontare di questo progetto di Pace partito proprio da Sanremo ed in poco tempo ha fatto capire quanto sono importanti questi gesti di solidarietà".



"Tutti gli artisti, studenti nella scuola, si sono esibiti con pezzi musicali. Pianisti, chitarristi, violinisti, batteristi e cantanti. Un grande successo ha avuto l'esibizione del coro Progetto Arte che ha aperto lo spettacolo con due pezzi conosciuti. Alla fine, dopo i ringraziamenti della maestra Raffaella e di don Rito lo spettacolo è terminato lasciandoci del cuore questo messaggio: 'La solidarietà è fatta di tante gocce...che messe insieme formano un mare".



"L'associazione Angeli di Pace e la maestra Raffaella ringraziano il Comune di Sanremo ed il Casinò, Copy Cart di Gianfranco de Marco, Pico Service, il signor Chiuso, la dottoressa Marzia Taruffi, il corpo dei Pompieri e le molte persone che hanno contribuito con il loro gesto di solidarietà a migliorare la vita di tante persone. Un grande grazie all' assessore Costanza Pireri sempre attenta a questi progetti solidali. Alle prossima" - chiosano.