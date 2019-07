L'azienda sanremese Amer Yachts premiata in borsa e regina dell’ecodesign sul palco del Teatro sociale a Como

Il 27 giugno scorso a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, si è svolta la cerimonia di 'Le Fonti Awards®'. Tra i moderatori dell’intera manifestazione: Alan Friedman (giornalista internazionale e opinionista televisivo) con ospite speciale Corrado Passera.

Le prossime tappe de Le Fonti Awards® saranno a Hong Kong, Londra, New York, Dubai, Singapore, India e Brasile. La consegna del prestigioso premio è avvenuta di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle imprese di settore e ripresa in diretta streaming.

La motivazione ufficiale della vittoria su 'Eccellenza dell’Anno - Innovazione & Leadership - Cantieristica Navale' è stata: “Per essere un’eccellenza nel settore nautico, avendo realizzato negli ultimi 40 anni una produzione artigianale di nicchia, con oltre 80 yacht su misura per una clientela italiana ed estera e per aver puntato da sempre sulla qualità e sull’innovazione”.

A seguire il 28 giugno, a Como nella splendida cornice del Lago di Como si è incontrata la più grande community di creativi provenienti da oltre 95 paesi per partecipare al concorso A’ design Award che riconosce i progetti più innovativi del 2019 di tutte le categorie di design. Ameryachts ha ottenuto il riconoscimento Gold di assoluto prestigio per il grande impegno a comunicare e promuovere l’ecosostenibilità e l’economia circolare nel design nautico di lusso, ricevendo anche una nomination come azienda leader designer dell’anno.

Una vision che differenzia il cantiere da sempre impegnato a portare avanti l’innovazione attraverso il design e la filiera che ha creato. Il 29 giugno si è inaugurata la mostra “Arte Futura” di tutti prodotti vincitori nella location del MOOD ex Chiesa di S. Francesco di Como che rimarrà aperta al pubblico ed inoltre saranno previste altre occasioni internazionali per promuovere i prodotti premiati.