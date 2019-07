Imperia: questa mattina all'Istituto 'Novaro' la consegna degli attestati delle certificazioni linguistiche Trinity

Questa mattina nell'aula magna dell'istituto ‘M. Novaro’ di Imperiasi è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati delle certificazioni linguistiche Trinity per i gradi 2 e 3, che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado.

L'Istituto ‘M. Novaro’, che da anni coinvolge gli alunni in iniziative per il potenziamento linguistico, è diventato da quest'anno anche sede d'esame per le certificazioni Trinity. Sono stati attivati a titolo gratuito 3 corsi di 20 ore ciascuno per la scuola primaria e 2 corsi di 30 ore ciascuno per la scuola secondaria di I grado, tenuti dagli insegnanti di lingua inglese dell'Istituto.

L'iniziativa ha riscosso un grande successo tra gli alunni che hanno seguito i corsi con serietà ed entusiasmo, potenziando le proprie competenze linguistiche e conseguendo ottimi risultati all'esame finale con esaminatore madremadrelingua inglese dei centri Trinity.