Bordighera: eco-compattatori in funzione dalla prossima settimana, serve un aggiornamento software

Gli eco-compattatori montati dal Comune di Bordighera entreranno in funzione la prossima settimana. La conferma arriva dall’Amministrazione comunale di Bordighera che sottolinea come gli impianti, pur perfettamente funzionanti, siano ad oggi fermi per consentire l’installazione di un software che permetterà di programmare il loro blocco in orario notturno.

“L’intervento è parso di fondamentale importanza – conferma il Comune bordigotto - alla luce degli atti vandalici che recentemente hanno avuto luogo in città, al fine di tutelare il bene pubblico”. Gli eco-compattatori entreranno dunque in funzione una volta terminate le operazioni necessarie per attivare la funzione di blocco automatico.