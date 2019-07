Arma di Taggia: una serata con gli amici a 4 zampe, tre premi speciali per storie di amicizia e amore per gli animali (foto)

Erano davvero molte le persone che domenica sera, ad Arma di Taggia, hanno partecipato a 'Seguendo l'Orma', il tradizionale appuntamento organizzato dal centro cinofilo 'Gli amici dell'Orma'. Tra i presenti c'erano anche numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale tabiese, con il sindaco Mario Conio, la vicesindaco Chiara Cerri, l'assessore Barbara Dumarte ed il consigliere comunale Manuel Fichera.



Padrona di casa, Alessandra Cerri che ha introdotto i numerosi animali che hanno sfilato davanti ad un interessato pubblico. Hanno preso parte alla serata tanti cani suddivisi in tre categorie: cuccioli, adulti e anziani. Inoltre, quest'anno, era presente anche un ospite diverso, un coniglio che viene utilizzato per la pet therapy.



La giuria formata da alcuni bambini, oltre a premiare le tre categorie di amici a 4 zampe, ha voluto distribuire anche tre premi speciali per altrettante storie di amicizia ed amore per gli animali. Questi riconoscimenti particolari sono andati a: Kira, uno Schnauzer che ha dimostrato grande affetto e dedizione verso i suoi due padroncini. Margot, una boxer, protagonista di un brutto episodio. Lei era stata smarrita dalla sua proprietaria e ritrovata all'interno di un cappio. Così, i bambini sono stati sensibilizzati sulla necessità di chiedere aiuto in questi casi alle guardie ecozoofile o alle persone competenti per aiutare gli animali. Infine, Luna, un pastore tedesco con il pollice verde, in quanto aiuta da tempo le imprenditrici dietro la famosa azienda 'Zollamania' di Sanremo.



“E' stato un successo – commenta con soddisfazione, Alessandra Cerri del Centro Cinofilo 'Gli amici dell'Orma' – Piazza Tiziano Chierotti era davvero gremita di persone che hanno cuore gli animali. Abbiamo consegnato tanti premi ed ho potuto vedere l'entusiasmo ed il coinvolgimento dei bambini che hanno partecipato all'evento. Un grazie ovviamente a tutte le persone che hanno lavorato alla buona riuscita di questa serata ed in particolare ai ragazzi dell'Istituto Marconi che hanno curato la parte audio. Arrivederci al 2020 per una nuova edizione. Vi aspettiamo”.