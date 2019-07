Vallecrosia: amministratori al lavoro insieme ai cittadini, il ringraziamento di un lettore

Il lettore di Vallecrosia Sandro Noaro ci ha inviato una lettera per ringraziare due amministratori comunali.



"Dove si è mai visto che due cittadini eletti un anno fa in Consiglio Comunale si prodighino così per il bene comune? Si impegnino anche con lavoro e fatica fisica per il bene della collettività. Questo ha fatto sì che si sia creato un volano in cui molti cittadini si siano prestati come volontari per ridare decoro alla nostra cittadina. Abbiano prestato gratuitamente il loro tempo e la loro opera. Finalmente il nome del gruppo che ammistra è esatto e coerente: Cittadini in Comune. Grazie delle promesse mantenute e felice di averli votati e continuato ad appoggiare. In questo caso ringrazio l'assessore Tony Fazzari, il consigliere Denis Perrone i cittadini volontari...ma dico grazie a tutti gli altri componenti della maggioranza".