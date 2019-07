Imperia: gli auguri dello staff dello Studio EL.CO Srl per i 30 anni di abilitazione professionale dell'amministratore Angelo Musso

Il 30 giugno 2019 lo Studio EL.CO Srl ha festeggiato un anniversario prestigioso: 30 anni di storia di abilitazione professionale del suo unico amministratore unico Rag. Angelo Musso, figura di spicco nella città di Imperia.

“Da un lato sentiamo forte il desiderio di celebrare questo traguardo - scrivono dallo staff -, di ripercorrere la nostra storia e ripensare con orgoglio agli importanti traguardi raggiunti; dall’altro siamo pronti per le sfide del futuro, che approcciamo con la serenità dell’esperienza maturata e con la continua voglia di metterci in gioco.

30anni di abilitazione professionale sono un traguardo significativo, che consideriamo non come un punto di arrivo ma come tappa fondamentale di una storia che è ancora tutta in divenire.

Crediamo nello spirito di squadra, nella collaborazione e nella condivisione: questi valori ci hanno finora permessi di arrivare lontano e siamo convinti che ci porteranno a raggiungere sempre maggiori successi.

I migliori auguri al Rag. Angelo Musso da parte dello staff”.