Imperia: continui miasmi dal depuratore, la protesta e la preoccupazione dei residenti

Una nostra lettrice, Valentina A., ci ha scritto per i continui miasmi che arrivano dal depuratore di Imperia:

“Non abito nella zona delle ex Ferriere, ma a 50 metri da piazza Dante. La sera, dopo una giornata di caldo afoso, si ha voglia di uscire sul terrazzo a prendere una boccata di aria ‘tiepida’ ma ultimamente è impossibile. L’odore forte e persistente è insopportabile e lo stesso accade durante il transito su via Vespucci. Ma non si può fare proprio nulla? Dovremo tutti abbandonare il centro e risiedere sulla nostra bella collina e del depuratore intravedere solo la sagoma senza percepirne le puzze?”