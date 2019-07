Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 5 a domenica 7 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 5 LUGLIO

SANREMO



15.00. Incontri della ‘Summer Cup under 14 femminile’. Circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia, fino al 7 luglio (più info)



19.00. ‘Cafe Philo’: incontro di approfondimento della letteratura francese nel periodo della Renaissance condotto dal Prof. Julien Simonpieri. A cura della Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo Bar L & G di Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

19.30. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, Sagra in piazza San Siro: primi piatti, rostelle, salsiccia, frittura di totani e molto altro. Animazione e serata danzante a cura dell’orchestra Fantasia. Il servizio ai tavoli è garantito da oltre 80 volontari di tutte della Parrocchia (anche domani)



19.30. Sagra delle Acciughe: serata gastonomica danzante con l'orchestra Domenico Cerri. Piazza della frazione di Poggio, ampio parcheggio

20.00. Cena per la ‘Festa dei 4 elementi venerdì al Campo Golf’: a partire dalle ore 20.00 si potrà cenare con le proposte del menu di luglio o provare uno dei piatti realizzati appositamente per la serata. La Prof. Raffaella Bregliano accompagnerà i partecipanti in un suggestivo viaggio attraverso i simboli, i colori e le caratteristiche dei 4 elementi. Ristorante Buca Cena, Via Campo Golf 59, info 0184 557442 (più info)

20.15 & 21.30. Un’Estate in Villa: apericena con l’artista (h 20.15) + For North: concerto con Tore Brumborg al sax tenore e soprano, Mario Piacentini al piano, Roberto Bonati al contrabbasso e Marco Tonin alla batteria. A cura di ‘Uno Jazz & Blues. Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (10 euro, abbonamento alle 4 serate 50 euro), info 0184 544633 (info)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time a cura Francesco Giordano duo formato da Francesco Giordano, chitarra e voce, e Stefano Valentini, basso elettrico. Il duo propone musica all’insegna delle sonorità jazz con escursioni nella musica leggera e swing ed omaggi alla canzone italiana. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

18.00. ‘Cose di Montale’: inaugurazione esposizione a cura di Monica Giovinazzi dedicata alla poesia dell’autore ligure. Alle h 19, performance ‘Sulle tracce di Ossi di Seppia’. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di Imperia, fino al 7 luglio, ingresso libero (info)

21.00. Per ‘Porte Aperte alla Musica 2019’, ‘Tutto per… una ragione!’: spettacolo con protagonisti i ragazzi dell'ISAH, i loro educatori e i professionisti della Global Art Studio capitanati dal maestro, ideatore e regista Adriano Strangis. Banchina del porto di Oneglia alla base del molo corto in Calata Aicardi, ingresso libero (più info)

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Taxi a due Piazze’: spettacolo teatrale messo in scena dal Teatro della Luna. Forte dell’Annunziata, ingresso ad offerta libera

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

18.00-23.00. Mostra d’Arte Contemporanea: Poesia, Prosa, Artisti (vincitori edizioni precedenti) del Concorso ‘Premio Internazionale Regina Margherita’. A cura dell’Accademia Delle Muse di Bordighera. Chiesa Anglicana, fino al 7 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. ‘Teatro in Cornice’: spettacolo con gli attori del Teatro dell’Albero e a cura di Onde Ribelli. Giardini Winter, Via Ludovico Winter 6

OSPEDALETTI



19.00.’Aperi…book’, incontro con l’autore’: Sara Rattaro presenta il libro ‘Andiamo a vedere il giorno’ (Sperling&Kupfer). Introduce l’autrice la giornalista Giulia Cassini. Bar Alexandra

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

18.30. Per il tour letterario ‘Mare d'Inchiostro’ ideato da Luca Valentini, Anna Tamburini Torre presenta il suo ‘Manuale straordinario per vivere la vita’. Via Genova 21 presso il 900 Expo, ingresso libero

21.30. Esibizione musicale de ‘I nuovi solidi’: testimonial dell’Associazione ENEA per la ricerca sul neuroblastoma. Tributo a Lucio Battisti. Piazza Chierotti



RIVA LIGURE



10.00-23.50. ‘Beer & Food Festival’: tre giorni con lo Street Food d’autore + Serata danzante con l’Orchestra ‘Laura Fiori’. Piazza Ughetto, fino al 7 luglio

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Kursaal

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!': serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



CERVO



18.30-20.00. Giochi giganti di legno: dallo Shangai al Jenga e molto altro. Geppetto, Piazza Alassio 4, ingresso gratuito



20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

AIROLE



19.00. Per ‘Piano Bar’, ‘Serata del Panino' con il Dj Jama + mercatino brocante. Area Manifestazioni



CAMPOROSSO



19.30. Garibaldi Music Square: serata musicale con la MI-TI-CI Full Optional Band + Apericena e servizio Food & Beverage con Piatto speciale la Porchetta di Ariccia. Piazza Garibaldi

COSTARAINERA

21.00. ‘La Biodiversità Marina Costiera del Ponente Ligure’: incontro con la biologa M. Previati. Piazza Vittorio Emanuele

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



SEBORGA



21.00. Seconda e ultima serata della rassegna lirica ‘Festa della Musica Lirica di Seborga’: musica sacra a cura di Tamara Tarskikh (arie dello Stabat Mater di Pergolesi ed alcune di Mozart). Piazza San Martino

FRANCIA

MONACO

20.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Ave Maria’ dalla Compagnia di Madame Croche (Otteto vocale e oboe), Aude Fabre, soprano e Stéphane Catalanotti, organo, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Chapelle des Carmes (info)

20.30. Sporting Summer Festival 2019: concerto di Vanessa Paradis. Opéra di Monte-Carlo, Salle Garnier (info)





SABATO 6 LUGLIO

SANREMO

9.00-18.00. ‘Spazi verdi sul mare del Comune di Sanremo’: primo giorno della mostra curata da Marco De Vecchi DISAFA, Francesca Mazzino UNIGE, DAD, e Ida Vagge Università di Milano. Floriseum a Villa Ormon in corso Cavallotti 113, fino al 7 luglio



15.00. Incontri della ‘Summer Cup under 14 femminile’. Circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia, fino al 7 luglio (più info)



19.30. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, Sagra in piazza San Siro: primi piatti, rostelle, salsiccia, frittura di totani e molto altro. Animazione e serata danzante a cura dell’orchestra Fantasia. Il servizio ai tavoli è garantito da oltre 80 volontari di tutte della Parrocchia (anche domani)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, music time con ‘Um a zero trio’ formato da Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria (bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

10.00-19.30. ‘Cose di Montale’: esposizione a cura di Monica Giovinazzi dedicata alla poesia dell’autore ligure + workshop h 16.30/18.30 (h 10/13-16.30/19.30). M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di Imperia, fino al 7 luglio, ingresso libero (info)

15.00-17.00. Merenda di scrittura con scrittrice Sara Rattaro: ‘Fabula e intreccio: giochiamo con la trama? Ora cosa succede?’ + ‘Giochiamo con le parole: come si racconta una scena importante? Facciamoci aiutare da Billy Elliot’. Caffè Vergnano, saletta riservata, info 339 2877093

17.00. 34° Trofeo Maurina a cura della Maurina Imperia Olio Carli. Campo Lagorio

19.30. ‘Notte dei Saldi’: negozi aperti sino alle 23 con aperitivi e musica dal vivo. Via Ospedale, via V. Monti, Galleria Berio, Galleria degli Orti Via Vieusseux, Portici, Via San Giovanni, Piazza Bianchi, Via Belgrano

20.30. Incontro pubblico organizzato dal M5S per parlare di salario minimo, reddito di cittadinanza e quota 100. Relatori Alice Salvatore, Capogruppo M5S Liguria, e Daniele Pesco, portavoce M5S al Senato e Presidente Commissione Bilancio. Biblioteca Comunale Lagorio, piazza De Amicis 7

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Lorenzo Licalzi presenta ‘Le alternative dell’amore’, Rizzoli. Dialoga con l’autore il Gruppo di Letture Frammenti. Borgo Foce, Largo Varese (più info)

21.00. Cena con delitto a tema medioevale a cura della Compagnia Teatro Pigreco di Savona. Borgo d'Oneglia

21.00. Per ‘Porte Aperte alla Musica 2019’ a cura dell’ISAH Imperia, concerto della ‘Bruno Santoro Band’. Banchina del porto di Oneglia alla base del molo corto in Calata Aicardi, ingresso libero (più info)



21.15. ‘Giraparasio’: visita guidata al borgo storico di Porto Maurizio. Partenza dal sagrato della Basilica di San Maurizio (per i turisti ospiti a Borgo Marina, possibilità di usufruire del trenino navetta dalla Marina verso il Parasio in partenza alle ore 21 davanti al Bar Corsaro)

21.15. ‘Il rumore del bianco’: musica dal vivo al Teatro dell'Attrito. Info e prenotazioni al numero 320 2127561

21.30. ‘I nostri 40 anni tra ricordi e melodie’: Concerto Itinerante a cura del Coro Polifonico Cantores Bormanl con la collaborazione della OpenOrchestra. Oratorio di San Pietro in Piazza Pagliari

VENTIMIGLIA



21.30. Per ‘HanburycheSpettacolo!’ 2019, spettacolo teatrale itinerante ‘A Cuore Aperto’ (4 performances in 1) con messa in scena dello spettacolo-saggio finale del sedicesimo corso di recitazione organizzato e curato da ‘Liber theatrum’ sotto la direzione di Diego Marangon (12 euro). Giardini Botanici Hanbury in Frazione La Mortola Inferiore, Corso Montecarlo 43, info 338 6273449 (info)

VALLECROSIA

19.30-24.00. Festino Ligure in Oratorio: degustazione menù a base di piatti liguri + musica selezionata da DJ. Oratorio Salesiano Don Bosco

BORDIGHERA



9.00-22.00. Quarta edizione della Mostra di Arte Contemporanea Sulle Tracce del Reale. Giardini Monet in via Lamboglia, fino al 21 luglio

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: visita guidata alla scoperta dei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera e della mostra su Monet. A cura della Cooperatica Arcadia - Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo alle davanti all'ufficio Iat di Corso Vittorio Emanuele II 172, info 338 1375423

18.00-23.00. Mostra d’Arte Contemporanea: Poesia, Prosa, Artisti (vincitori edizioni precedenti) del Concorso ‘Premio Internazionale Regina Margherita’. A cura dell’Accademia Delle Muse di Bordighera. Chiesa Anglicana, fino al 7 luglio

19.30. Serata gastronomica danzante precedute da piccolo spettacolo festival artisti di strada del Teatro dei Mille Colori. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

15.00. 30a Edizione ‘Regata Arma-Gallinara-Arma’: partenza della regata in notturna diventata uno degli appuntamenti classici del Ponente. Lungomare di Levante

21.30. Happy Dance con Dj Akatex. Piazza Chierotti



RIVA LIGURE



10.00-23.50. ‘Beer & Food Festival’: tre giorni con lo Street Food d’autore + Serata danzante con l’Orchestra 'Casadei'. Piazza Ughetto, fino al 7 luglio



19.00-23.00. Mostra di Arti Orientali dal titolo 'Nel Segno del Mutamento dal Fango all’Oggetto d’Arte'. Atrio Comunale, fino al 14 luglio



20.00. Cena sotto le stelle serata di beneficenza a favore dell'Asilo S. Giuseppe. Approdo Nautico

SAN LORENZO AL MARE

8.00. Escursione guidata di circa 5 ore lungo le mulattiere che da San Lorenzo al Mare conducono ai borghi storici di Costarainera e Lingueglietta. Ritrovo nella piazza del mercato, zona cimitero, partecipazione gratuita, info 349 5390951

DIANO MARINA



10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Diana

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. ‘Ciak si gira!’: concerto spettacolo con Alma Manera e con la partecipazione dell'attore Beppe Convertini, nell'ambito della tradizionale rassegna estiva ‘Estate Musicale Dianese’, giunta alla 8a edizione. Villa Scarsella (a pagamento), info 338 1118108

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

18.30. Per il festival ‘Semi d’Esate’, Tratto 13, laboratorio per bambini. Bastione di Mezzodì

ENTROTERRA

AIROLE



16.30-19.30. ‘Liguria Wine Trekking’: evento rivolto a tutti gli amanti del vino e dell'outdoor con una passeggiata adatta a tutti alla scoperta dei vigneti e delle aziende di Liguria. Punto d'incontro presso il Santuario della Madonna delle Grazie da cui parte l'escursione fino all’azienda per la visita e la degustazione di vino (più info)

APRICALE

21.00. Concerto del gruppo musicale Compagni di Viaggio ‘De Gregori Cover Band’. Piazza medievale

CIVEZZA

16.00. ‘L'anello dei borghi’: passeggiata tra i sentieri della Valle Sherocks. Tributo Femminile alle donne del Rock + Hot-dogs & Hamburger



COSIO D’ARROSCIA



19.00. ‘Notte Bianca Indimenticabile’: grigliata e cucina, servizio bar, musica con Polo DJ e Jobok DJ. Piazza della Chiesa, info 0183 327803



DIANO ARENTINO

19.30. Seconda edizione di ‘Metti una sera d’estate’: degustazione di fritti a base di acciughe croccanti, sarde ripiene, pan fritu e contorno, friscoj dolci e salati, verdure ripiene + alle ore 21.30, la Compagnia Teatrale amatoriale di Imperia ‘Ramaiolo in scena’ presenta ‘Quando il gatto non c’è’ di Johonnie Mortimer e Brian Cooke con la regia di Alessandro Manera (gratuito). Piazza San Bernardo del borgo d’Evigno, info e prenotazioni 340 28 73357

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PORNASSIO



21.00. XXI edizione del 'Cantamontagna’: tradizionale rassegna corale dedicata al canto alpino e popolare con esibizione del Coro alpino Monte Saccarello, organizzatore dell’evento, diretto dal maestro Gian Paolo Nichele, e della Corale alpina La Rotonda di Agliè (To) diretta da Luca Giachero. Forte centrale del Col di Nava, ingresso gratuito



REZZO



19.30. Cena con specialità liguri in compagnia delle poesie in musica di Fabrizio De André a cura dei ‘Corbe de Coi’. A cura della Pro Loco. Area Manifestazioni, info 0183 34015

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra Serena Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

MONACO

16.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Nel dedalo di Jules Verne’ da Baptiste Genniaux, organo/i e manipolazioni sonore; Vincent Dubus: narrazione, percussioni e manipolazioni sonore. Chiesa Saint-Charles (info)

20.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Cupio Dissoli’ by ‘Il ratto invisibile’: Romain Dayez, canto e direzione artistica, Ganaël Schneider, organo, Baptiste Lagrave, elettronica. Cattedrale di Monaco (info)

NICE

17.00. Semifinale della Coppa del Mondo di calcio femminile. Allianz Riviera, Nice Eco Stadium (info)





DOMENICA 7 LUGLIO

SANREMO



9.00. Giornata finale della ‘Summer Cup under 14 femminile’. Circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia, fino al 7 luglio (più info)



19.30. Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con Doriano Ponziani che propone un viaggio musicale nel panorama nazionale e internazionali a 360 gradi. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.45. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, solenne Concelebrazione Eucaristica in piazza San Siro presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo diocesano e concelebrata dai sacerdoti della città + premiazioni dei vari tornei + consegna della tradizionali ‘mescìe’ a cura della ‘Famija Sanremasca’ e accensione del cosiddetto ‘fughetto de San Sci’

21.00. ‘Un sorriso per la Vita: gli inediti di Mister Pipoli con la band a Sanremo’: Concerto Rock solidale per sostenere la ricerca sul Neuroblastoma. Teatro Casinò Municipale

21.00. ‘Concerto per Dodo Goya’ a cura dell’‘Ottimo Massimo Grand Band’ condotta da Giampaolo Casati (trombettista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra) con, in qualità di ospiti, Pietro Tonolo (sax), Riccardo Zegna (piano) e John B. Arnold (batteria). Parco di Villa Ormond, ingresso ad offerta libera

IMPERIA



8.00. Escursione sul Monte Monega, nel Comune di Montegrosso Pian Latte, alla scoperta delle tradizioni dei pastori al confine sud delle Alpi, tra boschi di faggio e praterie d’alta quota. A cura dell’Associazione di guide ambientali-escursionistiche ‘Ponente Experience’ (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info 347 6006939



8.00. ‘Il mare per tutti’: escursione in mare a favore di persone con disabilità a cura di APSD Stella Maris. Specchio acqueo di fronte a Porto Maurizio. Rientro previsto per le ore 13

16.30-19.30. ‘Cose di Montale’: esposizione a cura di Monica Giovinazzi dedicata alla poesia dell’autore ligure + workshop h 16.30/18.30. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di Imperia, ingresso libero (info)

21.00. Incontro di Boxe Italia-Francia. A cura della AS.D. Fighting Boxe Imperia. Banchina Aicardi in Calata Cuneo



21.00. Per i 40 anni di attività del Coro polifonico dei Cantores Bormani, concerto itinerante diviso in due parti: prima parte presso l’Oratorio di San Pietro al Parasio dedicata alla musica sacra con i coristi accompagnati dall' OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza + seconda in Piazza Pagliari dedicata a repertorio profano



VENTIMIGLIA

8.00-20.00. ‘Domenica Insieme Estate’: Shopping in centro città a cura di Confesercenti



9.30. Dal Museo Preistorico dei Balzi Rossi alla Città Romana col SIMUVE free bus. Appuntamento con la guida davanti l’ufficio Iat di Ventimiglia. Prenotazione obbligatoria allo 0184 229507

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

21.30. ‘Miss Italia’: sfilata con elezione di Miss Miluna. Belvedere Resentello

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

18.00-23.00. Mostra d’Arte Contemporanea: Poesia, Prosa, Artisti (vincitori edizioni precedenti) del Concorso ‘Premio Internazionale Regina Margherita’. A cura dell’Accademia Delle Muse di Bordighera. Alle ore 18, cerimonia di premiazione Artisti e poeti dell'ottava edizione 2019. Chiesa Anglicana

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI



21.00. Visita guidata gratuita al borgo di Ospedaletti alla scoperta del primo Casinò d'Italia e del primo mercato dei fiori d'Italia, dove si correva il gran Premio di Formula Uno e motociclistico. Ritrovo davanti alla sede comunale di via XX Settembre, info 338 1375423

TAGGIA ARMA

21.00. Per la rassegna ‘Metti una sera in… Liguria’, ‘Taggia Storia suoni e sapori’: spettacolo musicale itinerante in collaborazione con l’Associazione Corelli. La manifestazione si svolge in tre postazioni diverse. Ritrovo in Piazza Eroi Taggesi (locandina)

21.30. Esibizione del gruppo musicale ‘The Grove’: cover band pop rock anni ’70 ’80 ’90. Il repertorio varia da canzoni italiane a brani internazionali. Piazza Chierotti



RIVA LIGURE



10.00-23.50. ‘Beer & Food Festival’: tre giorni con lo Street Food d’autore + Serata danzante con l’Orchestra 'Ivan Wild Boy'. Piazza Ughetto, fino al 7 luglio

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato. Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. ‘Origins, Oriental e Fusion Dance Show’: spettacolo di danza Orientale, danza Tribal Fusion e giocoleria con il fuoco a cura dell’Associazione Luna di Ishtar e il suo corpo di ballo con la direzione artistica di Sonia Mari in collaborazione con Alessandra Gioia, Confusion Company e Leonardo Comunian. Villa Scarsella (10 euro)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. ‘Cartoon Show’: spettacolo per bambini in Piazza Torre Santa Maria

CERVO



18.00. Partenza da Palazzo Viale (fino a Montepiano) di un itinerario letterario sulle orme di Ambrogio Viale, Pietro Citati e Orsola Nemi. Appuntamento presso la Locanda Mandragola. Ai partecipanti sarà offerto il ricettario stregato ‘A tavola con lo Strega’: una raccolta di ricette ispirate al liquore Strega e all’Olio Carli

18.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007

21.30. Il vincitore del Premio Strega 2019 torna a Cervo sulla Piazza dei Corallini intervistato da Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo Rai. Reading di Eugenio Ripepi. Interventi musicali a cura di Davide Ravasio e Manuel Merlo. La serata sarà anche in LIS (Linguaggio dei Segni)



ENTROTERRA

AIROLE

21.00. Cinema all'aperto con la proiezione del Cartone Animato ‘Il Viaggio di Arlo’. Piazza del paese

APRICALE

10.00-19.00. Giornata in compagnia del ‘Mercato Animato’ con banchi di prodotti locali ed artigianali di qualità + dimostrazione distillazione della lavanda (h 10/12.30) + musica soft con chitarra d'accompagnamento a cura di Enzo (h 12.30/14.30) + truccamani con Marta Laveneziana (h 15/17) + spettacolo per bambini con ‘La storia dei calzini spaiati’ (h 17.30/18) + aperitivo in musica con Enzo (h 18/19)

BADALUCCO

17.30. Inaugurazione mostra personale ‘Oltre i confini’ dell'artista genovese Vincenzo Marino. UpArte Badalucco Art Gallery’ in piazza Duomo

CAMPOROSSO



15.30. ‘Summer Wellxess Day’: 3 ore di pura Danza, Divertimento, Cultura e Natura (Danza Moderna/ HipHop/Cercbio Aereo) + Rappresentazione Teatrale ‘Omaggio a Monet’ + alle 20.30, Flashmob. Centro G.Falcone in località Bigauda, info 340 9759458

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

MENDATICA



9.30. Escursione da San Bernardo di Mendatica al Monte Frontè: giro ad anello (10 euro a persona). Ritrovo a San Bernardo di Mendatica o alle ore 8.30 in Piazza Dante ad Oneglia, info 338 1375423



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA

9.00. ‘Imparare a Sognare’: seminario dedicato ai desideri, alle emozioni e a come trasformarli in progetti. Il seminario è ad offerta libera. Munirsi di materassino da yoga o coperta da campeggio e pranzo al sacco. Frazione Glori (più info)

FRANCIA

MONACO

17.00. 14° Festival Internazionale di Organo di Monaco con Jean-Baptiste Monnot, organo, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (info)

