Sanremo: cinque bellissimi cuccioli in cerca di nuove famiglie

Quattro femmine e un maschietto (il biondo), salvati dalla strada, sono in stallo a Sanremo. Hanno poco più di 2 mesi, chippati e con controlli sanitari in regola. Solo amanti degli animali. Si cedono dopo colloquio e preaffido.

Per informazioni potete telefonare al numero 3295461841 oppure al numero 3479300575, in caso di mancata risposta mandate un whatsApp

Progetto La Zampa Sul Cuore