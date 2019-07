Veicoli esteri condotti da nostri frontalieri in territorio italiano, i ringraziamenti di Parodi a Scajola e Milè

"Apprendo che l'onorevole Giorgio Mulè, interessato dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola, ha presentato una proposta per risolvere il caso dei veicoli esteri condotti da i nostri frontalieri in territorio italiano". Ad intervenire sull'argomento è Roberto Parodi dell'Associazione FAI frontalieri.

"Avevo incontrato Claudio Scajola recentemente - continua Parodi - e memore degli aiuti chiesti in passato sul bonus fiscale, dove ho sempre trovato la sua disponibilità, ho chiesto il suo intervento anche in questo caso. Mi ha dato subito la sua disponibilità a aiutarci anche in questo problema. Spero siamo vicini a una soluzione e che il Governo metta fine a definitivamente a questo problema. Un grazie ancora al Sindaco Claudio Scajola e all'onorevole Giorgio Mulè".