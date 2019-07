Sanremo: inagibilità del plesso scolastico di corso Cavallotti, Interpellanza del gruppo Lega al Sindaco

I Consiglieri Comunali del Gruppo Lega Liguria Salvini in Consiglio comunale a Sanremo, hanno inviato una Interpellanza al Sindaco Biancheri, in relazione alla inagibilità del plesso scolastico di corso Cavallotti, dove hanno sede la scuola media ‘Pascoli0 e l'Istituto ‘Aicardi- Ruffini’, frequentato da circa 30 classi.

Nel documento i Consiglieri di opposizione osservano come le condizioni dello stabile sono state sotto osservazione da parte dell'Amministrazione per anni, con l’effettuazione anche di interventi di sistemazione di impianti e delle strutture, rassicurando, per tramite dell'allora Assessore ai lavori pubblici e del Sindaco, cittadinanza e utenza sulla idoneità e sicurezza del plesso scolastico.

Nell’Interpellanza chiedono quando siano stati fatti gli accertamenti sulle condizioni dell'immobile e se vi siano state più perizie e controperizie e le relative date e i relativi esiti, se è possibile ripristinate le condizioni di sicurezza e agibilità dell'immobile e quali interventi siano necessari a tal fine e a quali costi, quali somme di denaro siano state spese negli ultimi 5 anni per interventi sul plesso scolastico in questione e quali siano stati gli interventi fatti e per quali ragioni, se già noti, non si sia intervenuti sugli aspetti problematici strutturali.

Infine viene chiesto al Sindaco come intende provvedere l'amministrazione per assicurare idonei spazi e aule per la continuità didattica degli allievi e degli studenti e quali proposte intenda fare l’Amministrazione sulla sorte dell'edificio e sui suoi futuri impieghi.