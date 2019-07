Sanremo: il Consiglio deve deliberare il rendiconto 2018, arriva la diffida del Prefetto ma Biancheri conferma "Approveremo tutto secondo i termini"

Il Prefetto di Imperia ha diffidato l’Amministrazione comunale di Sanremo, a deliberare in Consiglio comunale il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, entro il 23 luglio. Il rischio, nel caso in cui non venisse approvato verrebbe nominato un Commissario Prefettizio in sostituzione dell’Amministrazione, dando avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

Ad evidenziare la problematica è il gruppo consiliare della Lega, che ha duramente attaccato in questo modo: “L’amministrazione Biancheri, a solo un mese dal suo insediamento, è stata diffidata dal Prefetto di Imperia poiché non ha ancora provveduto ad approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 entro la data perentoria del 30 aprile. Questo grave inadempimento amministrativo agli obblighi di legge potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio Comunale se lo stesso non adempisse entro venti giorni dalla data di notifica”.

Il gruppo consiliare della Lega di Sanremo prosegue ancor più aspramente: “Denunciamo con forza la superficialità con cui l’amministrazione Biancheri gestisce la cosa pubblica, dimostrata anche nella vicenda della dichiarata inagibilità dell’istituto Pascoli, frutto della mancata programmazione dei dovuti interventi da parte dell’amministrazione comunale a guida Biancheri, su cui ricade l’esclusiva responsabilità, che porterà a gravi conseguenze per l’utenza”.

L’Amministrazione comunale matuziana, per voce dello stesso Sindaco Biancheri, rassicura sul regolare prosieguo amministrativo: “Martedì prossimo verrà approvato in Consiglio il Bilancio – ha detto - e poi approveremo entro il 23 luglio anche il rendiconto 2018 in una successiva assise che verrà convocata appositamente entro la data prevista. Nessun pericolo per l’Amministrazione, quindi, con le date che erano già state previste”.