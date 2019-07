Sanremo: questa sera una conferenza sul tema 'L'Arte di mangiare' con Mauro Cirillo al circolo 'Zoè'

Appuntamento fissato per questa sera, al circolo ‘Zoè’ di via Carli a Sanremo, per l’incontro con Mauro Cirillo sul tema ‘L’arte di mangiare - Come alimentarsi in maniera corretta – Noi siamo quello che mangiamo’.

Si tratta di una conferenza, che inizierà alle 20 e, nella quale, si parlerà di probiotica (il benessere dipende molto dall’intestino), mineralogramma (test sui capelli per verificare lo stato di salute), e di rew (la mente può tutto e anche più). Sono previsti anche altri argomenti, come le integrazioni minerali ed il ripristino dell’equilibrio psicofisico.

Mauro Cirillo è un ‘Welness coaching’, un esperto di probiotica nutrizionale e terapie bioenergetiche naturali. La serata è organizzata dall’associazione ‘I Colori della Gioia’.