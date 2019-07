Sanremo: il 14 liglio, workshop di composizioni erbacee ‘Shitakusa & Kusamono, scorci di natura’

Domenica 14 luglio, presso il Floriseum di Sanremo a Villa Ormond, a partire dalle ore 10, si terrà l’evento ‘Shitakusa & Kusamono, scorci di natura’. Si tratta di un workshop di composizioni erbacee in vaso progettate per accompagnamento espositivo del bonsai oppure singolarmente. Un corso semplice ed appassionante che consente di dare vita ad una composizione, conoscere e toccare con mano questa antica tecnica giapponese.



Più info nella locandina in basso.