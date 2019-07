Grande successo di Paola e Chantalle al Maracanà: musica, eleganza ed entusiasmo che si ripeteranno a settembre

Una serata all’insegna della musica, dell’eleganza, dell’entusiasmo e dell’amicizia quella che mercoledì 3 luglio è andata in scena al Maracanà di San Bartolomeo al Mare per il secondo appuntamento con il duo musicale rosa Paola e Chantalle.

Presente a sorpresa anche Mauro Demichelis, il Sindaco di Andora che a conclusione della serata ci ha confidato il suo apprezzamento per Paola Lepore e Chantalle Allomello: “La piacevole serata che ho trascorso volentieri tra amici – a detto Demichelis - ripeteremo volentieri ad Andora il 21 settembre nella prestigiosa location di Palazzo Tagliaferro, Paola e Chantalle sono veramente due bravissime musiciste.”

Dopo il successo di applausi e di consensi del secondo appuntamento, c’è attesa per il prossimo evento del tour musicale in programma in Liguria per fine luglio sempre presso il Bar Marcanà con Paola Lepore (pianoforte) e Chantalle Allomello (voce).

L’animo curioso ed esploratore di Paola Lepore l’ha portata durante l’ultimo anno allo studio dell’arpa celtica e del violino oltre il pianoforte. Si esibisce come solista e in diverse formazioni (duo pianistico-violino-flauto-voce; trio; quintetto; musica da camera 10-20 elementi) in Lombardia, in Liguria e in Costa Azzurra presso teatri, chiese e rassegne culturali. Dalla collaborazione con i CPSM presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano nascono interessanti formazioni musicali in quartetto (con fiati e voce) e in quintetto (Le Cosmocrome). Partecipa nella giuria di concorsi nazionali e internazionali. All’attività concertistica affianca l’insegnamento con cattedra di Lettere (italiano e storia) in Scuole Superiori di II grado e un’intensa attività didattica musicale presso scuole statali e private da oltre 20 anni (pianoforte, preparazione esami e concorsi, corsi di propedeutica per bambini, musica d’insieme); è inoltre attiva come musicoterapista presso associazioni private e centri ospedalieri e collabora con psicologi e logopedisti.

Durante quest’ultimo anno Chantalle Allomello frequenta un corso sulle voci estreme e i registri sovraglottici. Inizia l’attività come cantane nel 1994 e si esibisce in diverse formazioni spaziando dal pop, al genere napoletano, al rock, al jazz e alla bossanova. Si esibisce in svariati contesti (alberghi, piazze, eventi privati) e in diverse località (Lombardia, Piemonte, Liguria, Francia). Prosegue gli studi con il Corso Triennale in Musicoterapia patrocinato dalla Facoltà di Scienze Psichiatriche di Genova, ottenendo nel 2012 il Diploma con il massimo dei voti.