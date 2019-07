Fervono i preparativi a Castel Vittorio per la 51° edizione della Sagra del Turtun, che si svolgerà domenica 4 agosto p.v.

Il “Turtun” è il testimone di una cucina contadina semplice, quando le donne utilizzavano e combinavano con grande maestri ingredienti poveri, ma ricchi di gusto e profumo. Nel forno a legna ancora caldo, dopo aver cotto il pane, le donne sistemavano i Turtun senza utilizzare la teglia e apponendo le iniziali per facilitarne il riconoscimento a cottura ultimata. Per permettere la conservazione della ricetta più autentica il comune di Castelvittorio in collaborazione con la locale Proloco invita tutta la cittadinanza a partecipare alla 51° edizione della sagra di questo prodotto, che anche quest’anno prevede un interessante concorso gastronomico, giunto alla quinta edizione, cui potranno partecipare tutti gli appassionati di cucina e non solo del paese che ospita la manifestazione.

La giuria è davvero speciale, composta dallo chef stellato Paolo Masieri, da giornalisti eno-gastronomi e food blogger coordinati dal giornalista Claudio Porchia, che come nelle precedenti edizioni presenterà la manifestazione. Per questa edizione speciale è prevista la presenza di Renata Cantamessa, conosciuta come la Fata Zucchina, ovvero giornalista, autrice e conduttrice radio-televisiva, che presiederà la Giuria e nel pomeriggio presenterà il suo libro “Il mistero del Grandealbero”

A partire dalle ore 16 nella piazza principale del paese i giurati individueranno i vincitori, sulla base di punteggi attribuiti in base a forma, colore, gusto, profumo, consistenza e bellezza delle caratteristiche “rughe”. Chi intende partecipare dovrà preparare un Turtun e dovrà consegnarlo presso alla Pro Loco di Castelvittorio prima dello svolgimento della gara. La partecipazione è gratuita e I Turtun in concorso non verranno restituiti, ma verranno distribuiti al pubblico.

La premiazione avrà luogo indicativamente alle ore 17:30.

Ecco in dettaglio il programma in corso di realizzazione.

PROGRAMMA

h.16.00 presentazione “Il mistero del Grandealbero” della Fata Zucchina

h. 16.30 inizio lavoro giuria

h. 17.00 distribuzione del TURTUN e al termine proclamazione del vincitore

h. 20.00 Cena con grigliata e musica.

Per tutto il giorno sarà disponibile una NAVETTA GRATUITA da Pigna a Castelvittorio