Diano Marina: presentata oggi l'ottava edizione dell' Estate Musicale Dianese, Mij "Manifestazione destinata a diventare pietra miliare del nostro territorio e non solo" (Foto e video)

"Partita come una scommessa è diventata una delle rassegne più importanti del nostro territorio", ha così definito l'Estate Musicale Dianese il consigliere delegato alle Manifestazioni Davide Carpano.

Il parco di villa Scarsella ospiterà otto serate all'insegna della musica, della danza e del teatro con artisti di calibro nazionale e internazionale. Da questo sabato, 6 luglio, a mercoledì 28 agosto grazie all'organizzazione degli 'Amici della Musica del Golfo Dianese', dell'associazione 'Ritorno all'Opera' e al patrocinio di comune di Diano Marina, provincia di Imperia, regione Liguria e Camera di Commercio partirà la rassegna giunta alla sua ottava edizione e ormai diventata un pezzo forte del dianese con numeri di presenze entusiasmanti.

Oggi la presentazione ufficiale presso la Sala dei comuni della provincia di Imperia con il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, il consigliere Davide Carpano e il presidente di 'Amici della Musica del Golfo Dianese' Nicola Mij.

"Questa è una manifestazione di quelle che sono rimaste nel tempo come piace a me – ha detto Chiappori. Nel 2011 sono arrivato a Diano Marina e la premessa era quella di fare manifestazioni che non si perdessero, che caratterizzassero questa mia, nostra, di tutti Diano Marina. Il festival e Mij hanno reso possibile questa manifestazione ed è rimasta nel tempo perché va oltre i confini della realtà viste le persone che vengono. Rappresentanti internazionali di balletti, di musica con anche questo particolare di cabaret con Lastrico.

Mi pare insomma che le cose vadano bene e quando dico così è perché sono orgoglioso di quello che sta succedendo. Questa Diano Marina offre, come sempre, ai turisti una parte che va dal classico al ludico e funziona così come tutte le manifestazioni che abbiamo. Avete visto l’infiorata, l’Aromatica in apertura e anche i fuochi per i quali oggi abbiamo finito la commissione. Anche per questi avremo due momenti che a me piacciono moltissimo e mi è dispiaciuto l’anno scorso, mentre ora abbiamo cambiato e li tiriamo dal molo quindi funziona. Va detta anche Folk in Diano che mi pare abbia preso. Due anni di orgoglio ancora, il mio tempo da sindaco volge al termine. Nel 2021 chiudo partita e credo che non ne aprirò altre perché non è facile in questi momenti fare il sindaco, ma al tempo stesso sono orgoglioso di farlo proprio adesso. Ben venga questa Diano Marina, ben vengano i turisti e anche tutti quelli che ci amano nei nostri dintorni. Alla notte bianca abbiamo infatti avuto molti ospiti da Pieve di Teco, Alassio, Laigueglia, Loano e questo non può che farci piacere".

"Abbiamo iniziato otto anni fa con una piccola rassegna di sei spettacoli – ha spiegato Carpano. Adesso abbiamo raggiunto l’ottava stagione, con otto spettacoli e ospiti di prestigio. Sono molto contento di questa manifestazione perché raccoglie un notevole gruppo di turisti e anche perché è un qualcosa di nuovo che è nato durante la nostra amministrazione.

Da quando ci sono io quasi tutte le sere estive, ora direi tutte, abbiamo un evento. A partire da quelli per le famiglie, passando per i più giovani. Dai martedì musicali ai culturali con l’opera, alle lezioni di Informare al mercoledì nella piazza del comune. Insomma tanti eventi che siamo ben lieti di offrire ai nostri turisti".

"Daremo vita anche quest’anno all’ottava edizione dell’Estate Musicale Dianese – ha esordito Mij. Un festival di grande importanza unico nel suo genere in Liguria e non solo perché tra le sue peculiarità propone cinque tipi di spettacolo differenti di alto livello nell’ambito degli otto previsti per quest’anno. Avremo come sempre l’opera lirica, spettacolo tra i più complessi da organizzare che noi facciamo in forma completa con tutto l’allestimento, con il Don Giovanni e la Tosca. Avremo poi l’operetta, dopo cinque anni riproporremo la Vedova allegra con una compagnia tra le migliori in Italia.

Dedicheremo le nostre serate anche al moderno – prosegue, con le colonne sonore e il cinema. Già il 6 di luglio avremo tra i protagonisti Beppe Convertini e Alma Manera attualmente impegnati entrambi sulle reti nazionali. Uno spettacolo simile sarà poi fatto ad agosto con dedica ai grandi compositori delle colonne sonore. Oltre a questi avremo poi il balletto con Liliana Cosi di gran lunga, insieme alla Fracci, la più grande ballerina italiana di tutti i tempi che ha accettato di venire a Diano Marina. Non si esibirà, ma avrà le videoproiezioni di suoi balletti ai massimi livelli mondiali. Avremo poi la serata conclusiva con il Gran Galà della Musica con le voci migliori del concorso fatto a giugno che ha avuto un grandissimo successo. Questo festival è destinato insomma a diventare una delle pietre miliari di Diano, provincia, Liguria e non solo".

A inaugurare il festival, sabato sera alle 21.30, saranno appunto Alma Manera e Beppe Convertini con lo spettacolo 'Ciak si gira… Cinemà!'. I biglietti (da 5 a 15 euro a secondo del settore e delle riduzioni) sono in prevendita sulla piattaforma Happyticket.it e in quattro prevendite fisiche: la sede di via Cavour 30 a Diano Marina (ore 9.30-12.30), presso la Casa del Disco di Alassio, Sagittario Tours a Imperia e Gianna Viaggi a San Bartolomeo al Mare.

Tra gli artisti di punta che parteciperanno alla kermesse dianese anche l’étoile della Scala di Milano Liliana Cosi e il comico genovese Maurizio Lastrico.