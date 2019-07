A Ventimiglia al via “Domenica Insieme Estate”, una giornata di occasioni e affari nel centro cittadino, shopping musica e giochi per bambini

Domenica 7 luglio, a Ventimiglia grande giornata di svago e shopping all'insegna dei saldi.

“ L'iniziativa, promossa da Confesercenti di Ventimiglia, come da tradizione - ha dichiarato la presidente cittadina Taricco Patrizia - festeggia l'inizio della stagione dei saldi d'estate con la manifestazione commerciale “Domenica Insieme Estate” che si svolgerà per l'intera giornata di DOMENICA 7 LUGLIO, presso il circuito pedonale di via Cavour, in un tratto di corso Genova, di via Mazzini, di via Ruffini, di via Mameli e di via Metella. Dal mattino alle 8.00 sino alla sera alle 19.00 gli operatori commerciali presenti nel circuito effettueranno una grande vendita promozionale sia all'interno dei negozi che sulle classiche bancarelle all’esterno. Una prima occasione per fare veri affari e scoprire la qualità commerciale della nostra città”.

La manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, sarà allietata dalla musica itinerante della “ Orchestra Filarmonica Giovanile -Città di ventimiglia”, da animazione e giochi per bambini, dalle 9.30 alle 10.00, dalle 11.30 alle 12.00, per poi riprendere dalle 17.30 alle 18.30.

Si potrà assistere ad una “musicata” esibizione di spinnig a cura della Palesta di Ventimiglia “Dynamic Body Club” in largo Pertini – via Cavour .

In via Ruffini si potrà trovare il Mercatino degli Hobbysti ed in corso Genova lo Spazio Ambulanti.

“ In questa edizione – ha aggiunto Ino Bonello, Presidente Provinciale – Confesercenti ha preparato un'importante novità, con la gradita presenza di alcuni ospiti di eccezione nello spirito collaborativo tra imprese ed associazioni. La CNA di Imperia sarà presente con uno ampio spazio dedicato alle imprese artigiane della nostra Provincia, inoltre sarano nostri graditi ospiti il Gazebo del Consorzio Turistico dei 17 Comuni del Ponente ligure “InRiviera”, la storia con l'Ente Agosto Medievale ed il point degustazione del Circolo della Castagnola di Ventimiglia”.

Dalle ore 19.00 un appuntamento al tramonto “ fuoriporta ” a cura degli stabilimenti balneari della città. Lo staff del “Miramare Beach” in P.ta Oberdan n. 4 ( vicino al Resentello ) e della “Margunaira Beach” in via G. Marconi n. 3 ( Marina S. Giuseppe) organizzano “AperiMare “ un Aperitivo in spiaggia con musica.

“ L'edizione 2019 – conclude Sergio Scibilia, Segretario provinciale – grazie alla disponibilità del Comune di Ventimiglia, offre anche un tour turistico, con Bus navetta gratuito per poter raggiungere comodamente il Centro Storico, i Giardini Botanici Hanbury, il Museo Archelogico Balzi Rossi e l'Area Archeologica di Nervia”. Il Simuve Tour a cura dell'assessorato al Turismo del Comune di Ventimiglia, partirà da Largo Ballestra (Ufficio IAT) alle ore 9.30-10.30-11.30-15.30-16.30 con relativi ritorni e grazie alla professionalità delle guide turistiche della coop Omnia, vi saranno delle visite gratuite, con ritrovo alle ore 9.30 per una durata prevista di circa tre ore. Obbligatoria la prenotazione al 0184 229507.”

Si ricorda che le strade verranno chiuse al traffico per l'allestimento dalle ore 6.00 del mattino, con riapertura al termine dello sgombero e della pulizia, prevista circa alle ore 20.30.