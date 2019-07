A Taggia torna stasera il cinema all'aperto, proiezioni per la famiglia alla scoperta delle piazze del centro storico

Da stasera tornerà a Taggia l’appuntamento con il cinema in piazza. Le proiezioni sono ad ingresso libero ed inizieranno alle 21.10 e coinvolgeranno alcuni degli angoli più caratteristici del centro storico tabiese.



Si tratta di una iniziativa itinerante organizzata dall’assessorato al turismo del Comune di Taggia insieme a Crash Production. Primo appuntamento stasera, giovedì 4 luglio, in piazza Farina con The Place.



Ecco le altre proiezioni in programma:



12 luglio - piazza Cavour - Zootropolis

18 luglio - piazza SS Trinità - Il giorno più bello

25 luglio - piazza Gastaldi - Sherlock Gnomes

1 agosto - piazza SS Trinità - Doctor Strange

3 agosto - piazza Farini - il viaggio di Arlo

15 agosto - Madonna del Canneto - In viaggio con Jacqueline

23 agosto - piazza Grande - Il G.G.G. - Grande Gigante Gentile

29 agosto - piazza Gastaldi - Puoi baciare lo sposo.



La rassegna già vista nelle scorse estati ha attirato sempre grande partecipazione. Si tratta di un evento pensato per le famiglie e per invitare nel centro storico anche le famiglie in vacanza su Arma di Taggia.