Ventimiglia: si rompe l'ascensore del Comune, resta intrappolata per mezz'ora l'addetta delle pulizie

Disavventura per l'addetta alle pulizie del Comune di Ventimiglia, rimasta intrappolata in ascensore per più di mezz'ora a causa di un guasto all'impianto. La donna, che soffre di claustrofobia, vedendosi in trappola ha chiamato aiuto, prima di accusare un malore, dovuto anche al caldo.



Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno divelto la porta dell'ascensore, e un equipaggio della Croce Verde Intemelia che ha medicato subito la donna, la quale per fortuna sta bene. Intervenuto anche il Sindaco Gaetano Scullino. "Domani mattina controlleremo l'impianto", ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo di essere dispiaciuto per l'accaduto.