Ventimiglia: 79enne di Piacenza rischia di annegare di fronte alla spiaggia libera, portato in ospedale

Un uomo di 79 anni ha rischiato di annegare, questa mattina nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Ventimiglia. L’uomo si è tuffato e, poco dopo ha dato segni di insofferenza.

E’ stato portato a terra, dove è intervenuto il personale medico del 118 ed un equipaggio della Croce Verde Intemelia. L’uomo, che vive a Piacenza ed è a Ventimiglia per un breve periodo di vacanza, è stato portato in ospedale a Bordighera, in codice rosso di massima gravità.

Le sue condizioni sono piuttosto gravi. Si tratta purtroppo dell’ennesimo caso che vede anziani in pericolo sulle spiagge. Tra domenica e lunedì scorsi tre persone sono decedute, per alcuni malori.