Ranzo: incendio a Costa Bacelega. Stalla distrutta dalle fiamme, illesi animali e persone

Incendio ad una stalla questa mattina in frazione Costa Bacelega a Ranzo. Le fiamme hanno interessato lo stabile usato come ricovero per gli animali ma per fortuna in quel momento non c'erano bestie all'interno. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Imperia e dalla vicina caserma di Albenga.

Le fiamme hanno interessato una vasta porzione di campagna ed ora il rogo si trova sotto controllo. Ulteriori accertamenti si sono resi necessari a fronte della presenza di numerosi pannelli solari presenti sul tetto della stalla.