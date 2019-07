Sanremo: nei giorni scorsi l’incontro tra la Confartigianato ed il Sindaco Alberto Biancheri

Si è svolto nei giorni scorsi, in Comune a Sanremo, un incontro ufficiale da parte di una rappresentanza della Confartigianato (composta dai dirigenti Michel Khelif e Carlo Rovere, e dalla direttrice Barbara Biale) con il sindaco Alberto Biancheri, il vicesindaco Alessandro Sindoni e l’assessore Mauro Menozzi.

Durante la riunione sono stati ribaditi i punti indicati come prioritari dall’Associazione, già illustrati durante la campagna elettorale, tra cui i criteri di affidamento degli appalti sotto soglia e la prosecuzione delle azioni di proposta nei confronti degli organi competenti per far ripartire le grandi opere e per chiedere i finanziamenti promessi dal Governo in tema di interventi a difesa del litorale in modo da evitare i danni provocati dalle mareggiate.

La Confartigianato ha inoltre ribadito la disponibilità a svolgere un ruolo di sussidiarietà in affiancamento al Comune nell’assistere le imprese.