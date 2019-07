Sanremo: Maurizio Caridi lascia la presidenza del Cda dell’Orchestra Sinfonica “Molto soddisfatto per gli obiettivi raggiunti, non dimentichiamo da dove siamo partiti”

La presentazione del calendario estivo è stata l’occasione per chiudere ufficialmente l’esperienza di Maurizio Caridi alla presidenza del Cda della Fondazione Orchestra Sinfonica. Caridi lascia dopo quattro anni complessi che hanno visto un lungo braccio di ferro con il Comune partendo dalle difficoltà economiche nelle quali versava nel 2016 l’istituzione culturale sanremese.

“Si chiude un cammino quadriennale e mi fa piacere che culmini con la presentazione degli eventi estivi, con l’approvazione dell’ultimo Cda si chiude il mio mandato” ha esordito Maurizio Caridi. “Penso che questo Cda abbia lavorato in maniera difficile ma concreta e serena - ha proseguito l’ormai ex presidente - sono molto soddisfatto per gli obiettivi posti e raggiunti, dobbiamo ricordare da dove siamo partiti quattro anni fa, questo Cda subentrava in un contesto di acque molto agitate con un contratto di solidarietà in essere e l’assenza di una convenzione. Con questa amministrazione abbiamo preparato un piano operativo molto rigido che riteniamo stia dando i propri frutti, abbiamo raggiunto gli obiettivi principali come la transazione con il Comune per il contributo, l’accordo sindacale con i dipendenti, il controllo della gestione del Cda che ha permesso di risparmiare più di 125 mila euro, una convenzione quadriennale con il Comune e il coronamento con un altro aumento da parte del Ministero a riconoscimento del lavoro artistico svolto. Inoltre l’orchestra ha un ruolo sempre più attivo durante il Festival. Grande soddisfazione anche per un progetto come Area Sanremo che abbiamo preso tre anni fa con 329 iscritti e siamo arrivati a 1.200 partecipanti. Sono convinto che abbia davanti un futuro positivo”.

L’addio di Caridi è stato salutato anche dal sindaco Alberto Biancheri: “Voglio mettere in evidenza che, quando si lavora all’interno delle partecipate, si fa principalmente per passione e per spirito di sacrificio, a commenti zero e problemi infiniti. Un grazie al Cda e credo che in questi quattro anni si sia fatto molto per il futuro della Sinfonica”.