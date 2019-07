San Lorenzo: lo scrittore Davide Mosca protagonista ieri della rassegna "Due parole in riva al mare"

Ieri sera, a San Lorenzo al Mare si è tenuto il sesto appuntamento del Festival "Due parole in riva al mare".



Le iniziative hanno come scopo quello di avvicinare alla lettura un pubblico più numeroso ed eterogeneo possibile, attraverso l'incontro di autori sulle suggestive spiagge del ponente ligure.



L'ultima serata ha visto come protagonista Davide Mosca, scrittore prolifico originario proprio della Liguria, che ha presentato il suo ultimo romanzo "Breve storia amorosa dei vasi comunicanti".



A chiacchierare con l'autore, il gruppo di lettura giovanile "Le ombre dei libri"(giovani ma fortissime lettrici che ogni 15 giorni si trovano in libreria per parlare della loro passione cioè di libri!).



Lo scrittore ha parlato del suo nuovo libro, una delicata storia d'amore sui disturbi alimentari, e, più in generale, del suo mestiere. È stata una serata all'insegna della condivisione e della cultura, che ha fatto capire l'importanza dei libri, tesoro prezioso alla portata di tutti.



Vi ricordiamo il prossimo appuntamento, location borgo foce a Imperia, con Lorenzo Licalzi sabato 6 luglio alle ore 21.00!

Gli eventi sono gratuiti ed è consigliato recarsi 15 minuti prima della presentazione per prendere posto.