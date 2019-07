Bordighera: imbrattamento della scogliera, il Sindaco incontra i genitori che pagheranno tutti i danni

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha ricevuto questa mattina i genitori dei ragazzi che hanno imbrattato la scogliera di Sant'Ampelio.

“Non era scontata la loro presenza, che ho apprezzato – ha detto il primo cittadino – ed ho spiegato quale importanza riveste il luogo per la nostra città e il valore storico e simbolico che, per ognuno di noi, ha la scogliera di Sant'Ampelio. Ho detto loro che il gesto compiuto potrebbe essere paragonabile, per i loro sentimenti, al danneggiamento dei muri del Museo Hermitage di San Pietroburgo. I genitori hanno ben compreso la gravità dell'azione e hanno porto le loro scuse a tutta la cittadinanza. Ho chiesto loro di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa massima prevista dal regolamento e di versare una congrua somma di deposito, necessaria a sostenere le spese di pulizia; si sono resi disponibili a integrare eventuali differenze in aumento rispetto a quanto si prevede sarà la spesa. D'altra parte l'Amministrazione restituirà alle famiglie quanto non sarà impiegato per la pulizia”.

“Su mia richiesta – termina il Sindaco - i ragazzi saranno presenti nel momento in cui sarà effettuato l'intervento, affinché possano comprendere la gravità del loro gesto. Il comportamento dei genitori ha evidenziato la piena consapevolezza di quanto sia importante trasmettere ai più giovani il rispetto per il bene comune”.