Una nostra lettrice, Stefania, ci ha scritto inviandoci alcune foto della spiaggia ‘La Fortezza’ di Arma di Taggia:

“Anche se non è degna di portare ancora questo nome, sono cliente dalla bellezza di 35 anni, ovvero da quando sono nata! La spiaggia, con la vecchia gestione, era un gioiello in tutto è per tutto, sicuramente una delle migliori sia come estetica e sia come cordialità del personale”.