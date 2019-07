Ventimiglia: scuole della città alta, immediato rimbrotto di Ioculano "La maggioranza non trovi scuse di bilancio"

“La maggioranza non trovi scuse di bilancio, il grosso del lavoro è tracciato. Chi amministra deve fare delle scelte e programmare i fondi”.

Sono queste le dure parole di Enrico Ioculano, ex Sindaco di Ventimiglia in risposta all’attuale Amministrazione della città di confine (QUI). “Se credono nel centro storico e nella formazione – prosegue Ioculano - bisogna investire. Scuole nuove contro scuole fatiscenti che non supportano nemmeno nuove tecnologie”.

“L'attuale Giunta – termina Ioculano - può scegliere se pensare al futuro e far diventare Ventimiglia una città moderna, votata al progresso, o trovare alibi alle promesse di Martinetto”.