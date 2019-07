Ventimiglia: futuro della scuola della città alta, l'Amministrazione "Verifiche in corso, a breve una decisione"

“La posizione ufficiale per la Scuola di Ventimiglia alta è che le verifiche sono in corso e che una decisione sarà presto presa, come scritto nero su bianco nel nostro programma”.

Sono le parole del Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullilno, all’unisono con gli Assessori Ascheri e Riolfo. “La fretta non aiuta, lasciateci amministrare. La cosa certa – proseguono - è che Ventimiglia alta deve avere la sua scuola presto e sicura. In bilancio non ci sono il 1,8 milioni di euro per la nuova scuola e quindi anche questo è un problema non da poco da affrontare”.

“Mettere nel Dup l’intenzione – termina l’Amministrazione frontaliera - non vuol dire avere i soldi. La giunta ne parlerà domani pomeriggio, se ne parlerà anche in maggioranza, compreso Nico Martinetto di Ventimiglia nel cuore”.