E' stato convocato per martedì 16 luglio il Consiglio comunale di Sanremo.

All'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 ed i lavori di somma urgenza per il primo intervento provvisionale per la riduzione del rischio del tratto di muro di sostegno di via Duca D'Aosta lungo la Statale Aurelia.